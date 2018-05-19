كتلة مقتدى الصدر تتقدم نتائج التشريعيات العراقية

أشارت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى فوز كتلة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر في الانتخابات البرلمانية. وحصلت كتلة "سائرون" التي يتزعمها الصدر على 54 مقعدا في البرلمان. ويعتبر مقتدى الصدر خصما قديما للولايات المتحدة الأميركية، كما أنه من أشرس المعارضين للنفوذ الإيراني في العراق.

ولا يمكن للصدر أن يتولى رئاسة الوزراء في العراق، لأنه لم يرشح نفسه في الانتخابات، إلاّ أنّ فوز كتلته يمنحه وضعا قويا في مفاوضات اختيار من سيتولى المنصب.