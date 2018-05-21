الجيش السوري يستعيد السيطرة على منطقة الحجر الأسود من داعش

قال التلفزيون السوري الحكومي إن الجيش استأنف هجوماً على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في جنوب دمشق يوم الاثنين بعد توقف إطلاق النار لفترة قصيرة لتمكين النساء والأطفال وكبار السن من مغادرة المنطقة. وتمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على منطقة الحجر الأسود جنوبي دمشق من تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية.

وبث التلفزيون الحكومي لقطات مصورة تظهر المنطقة المدمرة وقال إن ضربات جوية تستهدف آخر فلول "الإرهابيين" في المنطقة بعد أن ذكر في وقت سابق أن وقفا مؤقتا لإطلاق النار لأسباب إنسانية دخل حيز التنفيذ مساء الأحد.