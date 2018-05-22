جوزيبي كونتي..من هو المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة بإيطاليا؟

وقال لويجي دي مايو، زعيم حركة "خمس نجوم" في بيان يوم الثلاثاء إنه "فخور بشكل خاص" بهذا الاختيار، لكن المخاوف أثيرت بشان مصداقية جوزيبي كونتي حيث يعتبره كثير من السياسيين ذا خبرة سياسية ضئيلة لا تؤهلّه للنهوض بحالة التعثر الاقتصادي التي تشهدها إيطاليا.

يسعى زعيما حزب حركة الرابطة وحركة خمس نجوم اقتراح شخصية تعتبر مغمورة لشغل منصب رئيس الوزراء في إيطاليا ، هذا ويجري الحديث عن المرشح الأبرز وهو جوزيبي كونتي.

"بالنسبة لأولئك الذين يقولون إنه لم ينتخب من قبل فإن ردي سيكون كالآتي، إن جوزيبي كونتي كان من ضمن فريقي، وأن 11 مليون ناخب إيطالي صوّتوا لصالحه"

من هو كونتي؟

ولد كونتي في عام 1964 في قرية فولتارا أبولا ،في المنطقة الجنوبية من بوليا، وهو أستاذ قانون في جامعة فلورنسا وفي جامعة لويس بالعاصمة روما.

ويعتبر كونتي قريبا من حركة "خمس نجوم" .وسبق له أن درس القانون في جامعة السوربون بباريس، وفي جامعة "لا سابيينتزا" في روما، وجامعة كامبريدج البريطانية، وجامعة ييل الأمريكية كما ان لديه عشرات المؤلفات العلمية في مجال القانون.

شبهات حول سيرته الذاتية

ومع ذلك فلقد تحدثت مصادر عن بعض الشكوك اعتورت مسيرته الأكاديمية، ويقول وولفغانغ بيكولي، وهو خبير سياسي، بمؤسسة تيرينو أنتيليجانس، في تصريح ليورونيوز "كثير من الشبهات تحوم بشأن بعض الجوانب ذكرت في سيرته الذاتية،ولكنه ليس الشخص الأول الذي فعل ذلك بإيطاليا كما لن يكون الأخير على كل حال"، مضيفا إنه يعتبر واحدا من الأكاديميين في إيطاليا ممن شقوا طريقهم من خلال الاستفادة من النظام السياسي عبر شبكاته وكان عليه أن يحسّن من سيرته الذاتية، ويهتم بنشرالمطبوعات العلمية".

وانفصل كونتي عن زوجته،حيث له معها طفل يبلغ من العمر 10 سنوات.

ماذا عن خبرته السياسية؟

خبرة كونتي في السياسة محدودة للغاية حيث لم يجر انتخابه من قبل في أي منصب.

بالنسبة للويجي دي مايو القضية هي موضع للنقاش أساسا وكتب في بيان: "بالنسبة لأولئك الذين يقولون إنه لم ينتخب من قبل فإن ردي سيكون كالآتي، إن جوزيبي كونتي كان من ضمن فريقي، وأن 11 مليون ناخب إيطالي صوّتوا لصالح فريقي"

أخبر جوزيبي كونتي وسائل الإعلام الإيطالية أنه تعوّد التصويت لصالح الأحزاب اليسارية قبل أن يغير وجهته السياسية. وقال "أعتقد أن إيديولوجيات القرن العشرين لم تعد مناسبة في يومنا هذا".

ويقال إن جوزيبي كونتي كان من المقربين من لويجي دي مايو وهو من يرجع إليه الفضل في صياغة جزء من برنامج العدالة الوارد في بيان حركة 5 نجوم.

وأوضح بيكولو: "لقد كان يتحدث عن تقليص إجراءات المعاملات الإدارية في الدوائر الحكومية،وإصلاح الجهاز القضائي" وختم بيوكولو بقوله: "أتمنى له حظا سعيدا فعلا مع ما يطمح إليه من أجل إصلاح القضاء".

لماذا تم ترشيحه؟

بالنسبة لبيكولو، أمر ترشيح جوزيبي كونتي يعكس فعلا مدى الصعوبة التي عانى منها حزب حركة 5 نجوم و الرابطة من أجل التوصل إلى اتفاق، حيث وصلت البلاد إلى طريق مسدود منذ انتخابات 4 من آذار/مارس إثر ظهور الأحزاب الشعوبية كأكبر الفائزين.

هذا وأصبحت حركة 5 نجوم أكبر مجموعة برلمانية لكن لم تتمكن من تشكيل حكومة أغلبية بينما جاءت الرابطة التي كانت تعرف تأييدا كبيرا في شمال إيطاليا في المرتبة الثالثة.

يتفق الطرفان في بعض المواقف السياسية - فكلاهما ينتقد بشدة توجهات الاتحاد الأوروبي المالية والسياسية وما يتعلق باستخدامات اليورو أيضا وفضلا عن ذلك كله، تحذوهما ميول و لكن بدرجات مختلفة لموسكو مع تباين في وجهات النظر بشكل عام.

جوزيبي كونتي ..شخصية توفيقية؟

كان الجناح اليساري في حركة 5 نجوم، يتجه نحو الوسطية السياسية، في حين أن الرابطة، لا تفصلها مسافات عن بعض الحركات اليمينية المتطرفة داخل دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الجبهة الوطنية في فرنسا وحزب فيدس الحاكم في المجر. ويضيف بيكولو " يعتبر كونتي شخصية توفيقية وقررت 5 نجوم والرابطة اختيار شخص يعطي انطباعا جيدا عنهما"

ويضيف بيكولو "في الوقت نفسه ،إنه شخصية تحظى بالاحترام إلى حد ما ،لكن هل هذا مهم حقاً؟ لا أعتقد بذلك. بالنظر إلى أولويات هذه الحكومة الائتلافية ، فإن التعيينات الرئيسية ستكون شاملة لوزارات الاقتصاد والعدالة والداخلية والعمل". وختم قائلا "إن الرئيس الإيطالي يعتوره انشغال كبير بشان من يتسلّم وزارة الاقتصاد، وأعتقد مفاوضات سترجي بشان ذلك يضيف بيكولو".

من صاحب القرار في تعيين جوزيبي كونتي؟

يعود القرار النهائي فيمن سيشغل منصب رئيس الوزراء للرئيس سيرجيو ماتاريلا. وإذا وافق على مرشح الحزبين بعد الاجتماعات فعلى الحزبين تشكيل حكومة معا وبسرعة وإجراء تصويت بالثقة عليها في البرلمان هذا الأسبوع. وعلى الرغم أن زعيمي حركة 5 نجوم لويجي دي مايو والرابطة ماتيو سالفيني ليسا مرشحين لرئاسة الوزراء إلا أن صحفا توقعت أن يكونا ضمن التشكيلة الحكومية.

ومن المتوقع أن يحصل دي مايو على منصب وزير العمل والرفاهة الاجتماعية لضمان تنفيذ تعهد أساسي للحركة خلال الحملة الانتخابية وهو دخل شامل للفقراء فيما من المتوقع أن يتولى سالفيني وزارة الداخلية المنوط بها التعامل مع ملفات الهجرة.

للمزيد على يورونيوز

حركة خمس نجوم الإيطالية تقول لأنصارها إنها قريبة من الفوز في الانتخابات البرلمانية

حركة خمس نجوم والمحافظون يتفقون على اختيار رئيسي البرلمان

إيطاليا: حركة 5 نجوم تغير المشهد السياسي

مراكز لترحيل اللاجئين وتقييد بناء المساجد ضمن برنامج الحكومة الإيطالية