هل "كذب" رئيس الوزراء الإيطالي الجديد عندما حرر سيرته الذاتية؟

لم يلبث رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وأن استلم مهامه الأربعاء حتى بدأت الانتقادات تنتشر من حوله. منتقدوه أثاروا قضية سيرته الذاتية التي تحمل الكثير من "المبالغات" وعدم الدقة. فهل صحيح كذب رئيس الوزراء الإيطالي الجديد في سيرته الذاتية للحصول على منصب شغل.
دراساته في نيويورك
بحسب ما نشر في هذا السياق، فإن كونتي أورد في سيرته أنه "أنهى بامتياز دراساته في القانون" في الولايات المتحدة. ويقول إنه "أنهى دراساته واستكملها" في جامعة نيويورك لمدة شهر على الأقل كل صيف، في الفترة ما بين 2008 و2012. بينما متحدثة باسم الجامعة قالت لصحيفة نيويورك تايمز إنه ليس هناك تسجيل يشير إلى دراسته في الجامعة. وأنه مُنح إذناً فقط لإجراء بحث بالمكتبة القانونية التابعة للجامعة في الفترة من 2008 و2014.
معهد في فيينا
يقول كونتي الذي سيتم في آب/ أغسطس القادم عامه الـ 54، إنه عمل على دراساته بالقانون في معهد "كولتور إنستتوت" بفيينا في النمسا، غير ان هذا المعهد المذكور بطريقة خاطئة، ليس سوى معهد للغات، وغير مختص بالدورات القانونية.
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وتشكل علامة الاستفهام حول سجل كونتي الأكاديمي واحدة من مجموعة شكوك بشأن ماضيه، وهي الشكوك التي برزت منذ ترشيحه.
وأياً كان مضمونها، فإن الثابت هو في قدرته على ترؤس فريق "حركة الخمس نجوم" وحزب الرابطة، وهو التحالف الذي اقترحه، جزء من خيارات الرأي العام.
إذ كان الزعيمان الشعوبيان لويجي دي مايو وماتيو سالفيني، قد رشحا جوزيبي كونتي في وقت سابق لمنصب رئيس الوزراء الإيطالي، بعدما رفض الناخبون، منح الأغلبية إلى حزب بعينه، عبر الانتخابات التي جرت في الرابع من آذار /مارس الفائت.
وأصبح هذا المحامي، غير المعروف لدى عامة الناس، رئيساً للحكومة الجديدة، بعد انتظار تشكيلها لمدة شهرين ونصف الشهر. حين تم استدعاؤه إلى قصر كويرينال في روما لإجراء محادثات مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريللا وتعيينه رسمياً.