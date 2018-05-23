ضربات جوية إسرائيلية تدمر قاربا في غزة

قال سكان فلسطنيون في غزة إن طائرة إسرائيلية دمرت قاربا راسيا في مدينة غزة في وقت مبكر من صباح الأربعاء. ولم ترد تقارير عن حدوث خسائر بشرية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الطائرات أصابت "أهدافا عسكرية تابعة للقوة البحرية لمنظمة حماس الإرهابية" و"البنية التحتية للإرهاب تحت الأرض" التابعة للحركة في شمال قطاع غزة.
وأضاف الجيش أن الضربات الجوية جاءت ردا على واقعة الثلاثاء عبر خلالها مجموعة رجال من غزة السياج الحدودي إلى إسرائيل وأشعلوا النار في موقع عسكري. وتفرض إسرائيل حصارا بحريا على قطاع غزة وسبق أن منعت قوارب أخرى من الوصول إلى الشاطئ.
ووصل العنف على امتداد الحدود بين إسرائيل وغزة ذروته في 14 مايو أيار عندما أفادت مصادر طبية في القطاع بمقتل ما لا يقل عن 60 محتجا فلسطينيا بنيران إسرائيلية. وتراجع العنف منذ ذلك الحين لكنه يندلع على نحو متقطع.
اقرأ أيضا على يورونيوز:
الرئاسة الفلسطينية تنشر صورا لعباس من داخل المستشفى تُظهر تحسن حالته الصحية
حيفا تتظاهر تضامنا مع غزة والشرطة الإسرائيلية تفرق الوقفة الاحتجاجية بالقوة
ترامب وصفقة القرن.. نصف الضفة الغربية للفلسطينيين وأبو ديس عاصمة لفلسطين
وذكرت مصادر طبية في غزة أن 110 فلسطينيين قتلوا منذ بداية الاحتجاجات على الحدود في 30 مارس/ آذار.
وتسيطر حماس على غزة منذ 2007. وتفرض إسرائيل ومصر حصارا فعليا على غزة متعللتين بمخاوف أمنية، الأمر الذي أوصل اقتصادها إلى حالة من الانهيار.
ويعيش في القطاع الضيق مليونا فلسطيني ينحدر معظمهم من نسل اللاجئين الذين فروا أو طردوا من منازلهم خلال القتال بين القوات العربية واليهودية وقت قيام إسرائيل.