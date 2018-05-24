ميركل تؤكد من الصين دعمها للاتفاق النووي الإيراني

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخميس أن كلا من ألمانيا والصين تؤيدان الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، رغم خروج الولايات المتحدة منه. تصريحات ميركل جاءت خلال مؤتمر صحفي مع لي كه تشيانغ على هامش الزيارة التي تقوم بها إلى الصين.

وتزور المستشارة ألألمانية الصين بعد زيارتها لروسيا في 18 مايو / أيار الحالي في سوتشي جنوب روسيا، وفي اللقاء أكد بوتين أنه بحث انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني مع ميركل. وبموجب الاتفاق بين طهران والقوى العالمية الست قيدت إيران برنامجها النووي مقابل رفع عقوبات دولية عنها. وتعهدت القوى الأوروبية هذا الأسبوع بدعم الاتفاق بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه.

من جانبها أكدت ميركل الحاجة إلى استمرار نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، حتى بعد إتمام خط الغاز "نورد ستريم 2" للغاز، الذي يربط بين روسيا وألمانيا ويمر عبر بحر البلطيق. وعلق بوتين بالقول إن خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" ليست له علاقة بالسياسة، وأنه يعد مشرعا تجاريا بحتا، وأضاف القول غن روسيا ستواصل تصير بعض الغاز عبر أوكرانيا.