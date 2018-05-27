بالفيديو: الدمار في مخيم اليرموك يحول دون عودة اللاجئين الفلسطينيين إليه

بعد طرد عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" من مخيم اليرموك، لا يزال على الفلسطينيين النازحين منه داخل سوريا الانتظار، طويلا، قبل أن يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم، بسبب حجم الدمار الهائل نتيجة المعارك.
وبدأت قوات الحكومة السورية في 19 نيسان/أبريل حملة عسكرية لاستعادة حي الحجر الأسود ومخيم اليرموك، (جنوب العاصمة دمشق)، مدعومة بضربات جوية وقصف مدفعي وضربات صاروخية مكثفة.
وفي 21 أيار/مايو، أعلنت القوات السوري الحكومية السيطرة الكاملة على اليرموك، وبالتالي، على كامل دمشق ومحيطها، بعد سبع سنوات من الحرب.
شرارة المقاومة
ويعد اليرموك أكبر تجمع للاجئين الفلسطينين خارج بلادهم، ويعرف فيما بينهم باسم "عاصمة الشتات"، بحسب وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين "أونروا"، على رغم أنه كان من ضمن ثلاث مخيمات غير رسمية في سوريا.