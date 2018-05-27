ما مضمون رسالة راموس إلى صلاح بعد التسبب بإصابته؟

يصر سيرجيو راموس، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، أنه لم ينوِ إصابة محمد صلاح، لاعب ليفربول، خلال مبارة نهائي دوري أبطال أوروبا، في العاصمة الأوكرانية كييف.
وأُجبر صلاح على الخروج من المباراة بعد أقل من نصف ساعة على بدايتها، وسقط النجم المصري أرضا بعد أن عرقله راموس في احتكاك على مستوى الكتف.
من جهته، تعرض راموس لانتقادات حادة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بين الجماهير المصرية ومشجعي ليفربول على وجه الخصوص، ما استدعى ردا من راموس.
"نحن زملاء.."
كابتن النادي الملكي أرسل رسالة عبر حسابه على "تويتر" إلى محمد صلاح، أظهر فيها دعمه للجوهرة المصري، وتمنى له الشفاء العاجل.
وكتب راموس يقول: "أحيانا كرة القدم تظهر لك جانبها الحسن، وأحيانا أخرى تظهر جانبها السيىء، فوق كل هذا، نحن زملاء إيجابيون. أتمنى لك الشفاء العاجل".
وتظهر اللقطة خلال المباراة راموس وهو يسحب صلاح من ذراعه ويسقطه أرضا، تاركا اللاعب المصري يتلوى من الألم.
على وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت عبارات الحزن لخروج "الفرعون" والغضب من صلاح، إذ يعتقد البعض أن كا فعله الإسباني كان متعمدا.
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واهتز ليفربول بعد خروج صلاح من أرضية الملعب، فيما تمكن النادي الملكي من السيطرة على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف لواحد، وليحقق بذلك ريال مدريد لقبه الثالث على التوالي.