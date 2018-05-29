تجمع أكثر من 100 شرطي فرنسي أمام أحد مقرات عملهم في العاصمة باريس الثلاثاء، للمطالبة بتحسين شروط عملهم.
وجلب المتظاهرون معهم أفرشة ووسادات، وارتدوا ألبسة النوم، وتجمعوا أمام قسم شرطة في أحد الأحياء الشرقية الجنوبية للعاصمة.
شاهد: عناصر من الشرطة الفرنسية يحتجون بملابس النوم لتحسين ظروف عملهم
وجلب المتظاهرون معهم أفرشة ووسادات، وارتدوا ألبسة النوم، وتجمعوا أمام قسم شرطة في أحد الأحياء الشرقية الجنوبية للعاصمة.
واكد المتظاهرون أنهم لم يجدوا حلا آخر للتعبير عن مطالبهم وأن اللجوء لهذه الطريقة هو للتعبير عن نيتهم للنوم قريبا في أماكن العمل إذا ما أُجبروا على العمل لساعات طويلة.
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كما احتج المتظاهرون على عدم تلقيهم مبالغ مالية لقاء الساعات الإضافية، وعلى استدعائهم للعمل في أيام العطل.
علاوة على ذلك، طالب المحتجون بألا يعملوا لأيام متتالية كثيرة، إذ يضطرون أحيانا للعمل 10 أيام متواصلة.
وأدت الأعمال والتهديدات الإرهابية في فرنسا إلى ازدحام جداول أعمال رجال الشرطة في السنوات القليلة الماضية.