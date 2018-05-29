رولاند غاروس فوز النجوم رغم المقاومة

واستكملت المباراة يوم الثلاثاء بعد توقفها في المجموعة الثالثة ليل الاثنين بسبب العواصف ووجد نادال نفسه أمام مواجهة مثيرة في الشوط الفاصل قبل أن ينتصر في الدور الأول للبطولة.

قاوم رفائيل نادال الضربات القوية لمنافسه المتحمس سيموني بوليلي، الذي تأهل بعد انسحاب منافسه السابق، ليستهل حملته نحو تحقيق اللقب رقم 11 ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس بالفوز 6-4 و6-3 و7-6 يوم الثلاثاء.

وحافظ اللاعب الإسباني المصنف الأول عالميا، الذي دخل اللقاء برصيد 79 انتصارا مقابل هزيمتين فقط في رولان جاروس، على رباطة الجأش أمام ضربات منافسه الإيطالي القوية من الخط الخلفي.

وأنقذ نادال أربع فرص لحسم المجموعة في شوط كسر التعادل وحول تأخره 6-3 إلى فوز في النهاية.

وقال نادال أمام الجماهير بالملعب الرئيسي "كانت مباراة صعبة جدا. لعب سيموني بشراسة وأتيحت له الكثير من الفرص في المجموعة الثالثة".

ولعب بوليلي بجرأة ولم يكن هناك ما يخسره أمام نادال الذي فاز بلقبه العاشر في 2017 دون خسارة أي مجموعة ووصل إلى فرنسا في حالة رائعة بعد تحقيق 19 انتصارا مقابل هزيمة واحدة بالملاعب الرملية هذا العام.

وتغلب الكرواتي مارين شيليتش المصنف الثالث على الأسترالي غير المصنف جيمس دكوورث 6-3 و7-5 و7-6 وسط أجواء مثيرة ليبلغ الدور الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس يوم الثلاثاء.

وقال شيليتش عقب الفوز في ملعب فيليب شاترييه "لا ألعب كثيرا مع هطول الأمطار ولهذا كان الأمر مختلفا بعض الشيء.

"كانت الكرات أثقل ومختلفة بعض الشيء ولكن هذا هو الأمر المميز في بطولة فرنسا المفتوحة".

وبطولة فرنسا المفتوحة هي الوحيدة من البطولات الأربع الكبرى التي لا يوجد فيها سقف للملعب.

وتطور أداء دكوورث المصنف 1072 عالميا في المجموعتين الثانية والثالثة لكنه أخفق في تعطيل مسيرة اللاعب الكرواتي فارع الطول.

وكان شيليتش وصل إلى نهائي بطولة أستراليا هذا العام في ثالث ظهور له في المباراة النهائية لواحدة من البطولات الأربع الكبرى.

وسيصبح شيليتش اللاعب رقم 11 في بطولات التنس المفتوحة الذي يصل إلى نهائي كل البطولات الأربع الكبرى إذا بلغ النهائي في رولان جاروس.

وهدأت الأجواء العاصفة في باريس لاستقبال الأم الجديدة سيرينا وليامز التي عادت إلى منافسات البطولات الأربع الكبرى بشكل رائع يوم الثلاثاء بالصعود للدور الثاني في فرنسا المفتوحة للتنس.

وقدمت كريستينا بليسكوفا، التي توجت مع سيرينا بلقب ويمبلدون في 2010 عندما فازت اللاعبة التشيكية بلقب الناشئات بينما فازت اللاعبة الأمريكية بفردي السيدات، عرضا جيدا يوم الثلاثاء لكن كانت هناك نجمة واحدة فقط.

وخطفت سيرينا، التي ارتدت سترة رياضية سوداء ضيقة غطت جسمها بالكامل، أنظار جماهير رولان جاروس من البداية لتنهي المباراة لصالحها 7-6 و6-4.

وقالت سيرينا موجهة حديثها للجماهير في إشارة إلى آخر مباراة خاضتها على ملاعب رملية "مر عامان طويلان. السعادة لا تسعني بالفوز بمباراة هنا. أشكركم جميعا".

وكانت آخر مرة ظهرت فيها سيرينا في بطولة من الأربع الكبرى في استراليا المفتوحة 2017 عندما فازت باللقب بينما كانت حاملا في ابنتها اليكسيس أولمبيا.

لكنها بدت نشيطة جدا يوم الثلاثاء بعد أن أنجبت طفلتها في سبتمبر أيلول الماضي لتقسو على منافستها المصنفة 70 عالميا.

وسخرت نتيجة مباراة يوم الثلاثاء من الاحصاءات قبلها. فقد بدأت اللاعبة الأمريكية المباراة وهي تحتل مركزا متأخرا جدا في السباق نحو التأهل للبطولة الختامية لموسم تنس السيدات بينما تحتل بليسكوفا المركز 52.

لكن الأداء في أرض الملعب هو الذي يفرض نفسه حيث تملك سيرينا 23 لقبا في الفردي بالبطولات الأربع الكبرى لتتفوق بلقب على إجمالي ألقاب شتيفي جراف وتبتعد بفارق لقب واحد خلف الرقم القياسي الذي تحمله مارجريت كورت والبالغ 24 لقبا.

ودخلت سيرينا البطولة ومجموع الجوائز المالية التي حققتها خلال مسيرتها أكثر من 84 مليون دولار. ورغم انها تحتل حاليا المركز 451 في تصنيف اتحاد اللاعبات المحترفات تستطيع سيرينا بسهولة التقدم سريعا بالنظر إلى أنها أنهت 2017 في المركز 22 رغم انها خاضت بطولتين فقط طيلة العام.

وتتفوق سيرينا من كل الوجوه على منافستها ما عدا شيئا واحدا حيث تحمل بليسكوفا الرقم القياسي في بطولات المحترفات لعدد ضربات الارسال الساحقة في مباراة واحدة والبالغ 31 في استراليا المفتوحة في 2016.

وسددت 15 ضربة ارسال ساحقة أمام سيرينا على ملعب فيليب شاترييه يوم الثلاثاء مقابل 13 ضربة في الاتجاه المعاكس من اللاعبة الأمريكية.

وقالت سيرينا مبتسمة "لا أدري كم عدد ضربات الإرسال الساحقة في المباراة لكن إذا أردتم التبرع بأموال عن كل ضربة فالمؤسسات الخيرية كثيرة".

وتابعت وهي تضحك قبل أن تغادر الملعب وسط طلبات من المشجعين لالتقاط الصور معها والتوقيع على التذكارات "أعتقد اننا جمعنا مبلغا كبيرا اليوم".

وستتقابل سيرينا في المباراة المقبلة مع الاسترالية آشلي بارتي المصنفة 17.

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