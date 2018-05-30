بحسب المعتقدات البوليفية القديمة، فإن حليب الحمير هو علاج سحري لأمراض الجهاز التنفسي.
ويعتقد سكان منطقة الآيمارا أن هذا الحليب يشفي الرئتين ويدعم جهاز المناعة على الرغم من أن مثل هذه الطريقة العلاجية في طريقها للاختفاء بسرعة في العصور الحديثة.
حليب الحمير يعالج أمراض التنفس.. هكذا يعتقد البوليفيون
بحسب المعتقدات البوليفية القديمة، فإن حليب الحمير هو علاج سحري لأمراض الجهاز التنفسي.
ويعتقد سكان منطقة الآيمارا أن هذا الحليب يشفي الرئتين ويدعم جهاز المناعة على الرغم من أن مثل هذه الطريقة العلاجية في طريقها للاختفاء بسرعة في العصور الحديثة.
جوستينا فلوريس البالغة من العمر 45 عاما، صممت الحفاظ على هذا المعتقد، حيث تبيعه لسكان مدينة إيل آلتو، وهذا التقليد سري إلى حد كبير، ويقتصر على مجموعة صغيرة من الزبائن الذين يمارسون هذا التقليد الذي انتقل إليهم من أسلافهم. وتقوم صاحبة الحمير بجلب الحيوانات إلى حي إيل ألتو حيث تحلبها أمام الزبائن الذين يشربون على الفور.
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وقال أحد المحليين ويدعى ميجيل كوندوري إنه سمع أن بإمكان حليب الحمير علاج مرض الربو، وأضاف "قيل لي إن حليب الحمير جيد وأشربه لأن رئتي مريضة. لقد أُصبت بالربو منذ أن كنت أعمل. والآن أتناوله كل ستة أشهر تقريباً لكي يسري مفعوله ويخفف عني. أبلغوني (بفوائد تناوله) حتى تتحسن حالتي الصحية".
ولا توجد دراسات علمية تدلل على خصائص معينة لحليب الحمير أو قدرته على علاج مثل هذه الأمراض. ويعتبر بيع هذا الحليب أمرا مخالفا للقانون بسبب مخاوف صحية جراء تناوله.