المهاجرون ضحايا الانقسامات في الاتحاد الأوروبي؟

فشل الاتحاد الأوروبي في تنفيذ سياسة متماسكة للهجرة. نتوجه إلى الحدود بين إيطاليا وفرنسا حيث يساعد المتطوعون المهاجرين غير المرغوب بهم من كلا البلدين.

في هذا العدد من برنامج "انسايدرز" نتوجه إلى منطقة حدودية صغيرة في جبال الألب من خلالها يعبر شهرياً عشرات المهاجرين القادمين من إيطاليا للمجيء إلى فرنسا عبر مسارات خطيرة. غير مرغوب فيهم من قبل البلدين، ليس لديهم خيار سوى الاعتماد على مساعدة المتطوعين الذين يعملون بدلا من السلطات، من المرجح أن يتعرضوا لعقوبات قانونية كالغرامات وحتى السجن. هذا الوضع يوضح بطريقة لافتة للنظر وجود فجوة في سياسة الهجرة الأوروبية.

بسبب الحرج من الانقسامات السياسية والعقبات البيروقراطية، فشلت أوروبا بتنفيذ سياسة هجرة متماسكة، هذا أقل ما يمكن أن نقول. انها تعتمد على حسن نية الدول الأعضاء أو بالأحرى على غيابها.