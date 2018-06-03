اتفقت رئيسة وزراء بريطانية تيريزا ماي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على ضرورة الحفاظ على استقرار أسعار النفط العالمية.
مباحثات هاتفية بين ماي وبن سلمان للعمل على استقرار سوق النفط
مباحثات هاتفية بين ماي وبن سلمان للعمل على استقرار سوق النفط
وقال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الأحد إنها بحثت مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أهمية الاستقرار في سوق النفط خلال مكالمة هاتفية يوم السبت.
والسعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العام وقد يؤدي احتمال رفع المملكة وروسيا، أكبر دولة منتجة للخام، الإنتاج إلى هبوط الأسعار.
وجاء في بيان صادر عن المكتب "أشارت رئيسة الوزراء ماي وولي العهد لأهمية الاستقرار في أسواق النفط الذي قالا إنه لصالح المستهلكين والمنتجين على حد سواء".
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واجتمع الاثنان في لندن في وقت سابق هذا العام حيث ناقشا الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران والذي أعلنت بريطانيا التزامها به رغم قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه.
وتابع البيان "أكدت ماي التزام بريطانيا به.. كأفضل سبيل لمنع إيران من تملك أسلحة نووية.
"لكنهما أكدا على ضرورة التعامل مع أنشطة إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة. وفي إطار ذلك أشارت رئيسة الوزراء لأهمية التعاون بين البلدين لحماية السعودية من هجمات الصواريخ الباليستية.
المصدر: رويترز