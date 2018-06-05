القوات الإسرائيلية تعتقل مصلين في ساحات المسجد الأقصى

قالت المديرية العامة للأوقاف في القدس إن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من المصلين من إحدى ساحات المسجد الأقصى الثلاثاء الذي يوافق الذكرى الخمسين للنكسة. وأضافت المديرية في بيان "شرطة الاحتلال والقوات الخاصة تعتقل ما يقارب من 12 مصليا من أمام الجامع القبلي بالمسجد الأقصى أثناء اقتحام مجموعة من المتطرفين قبل لحظات".
وكانت قوات الأمن الإسرائيلية ترافق سياحا يتجولون في ساحات المسجد الأقصى.
ونشرت مديرية الأوقاف تسجيلا مصورا قصيرا يظهر قوات الأمن الإسرائيلية وهي تعتقل مجموعة من الشبان كانوا يجلسون في إحدى ساحات المسجد ويقرأون القرآن بصوت مرتفع. ولم يصدر تعقيب من قوات الأمن الإسرائيلية عن سبب الاعتقال.
ويوافق يوم الخامس من يونيو/ حزيران، مرور 50 عاما على احتلال الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة وهو ما يطلق عليه ذكرى النكسة.
ودعت القوى الوطنية والإسلامية إلى تنظيم تظاهرات واحتجاجات في مختلف الأراضي الفلسطينية في هذا اليوم.
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