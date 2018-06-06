قال المدافع الإسباني لنادي ريال مدريد سيرخيو راموس إن الحديث عن إصابة اللاعب المصري محمد صلاح خلال مواجهة اللاعبين بدوري الأبطال أخذت أكبر من حجمها.
سيرخيو راموس يتنصل من إصابة محمد صلاح وكوبر يرد
سيرخيو راموس يتنصل من إصابة محمد صلاح وكوبر يرد
وتعرض صلاح لإصابة على مستوى الكتف إثر تدخل قوي من راموس أثناء مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 26 مايو-أيار الماضي ما يهدد مشاركة الجناح المصري بصحبة منتخب بلادة ببطولة كأس العالم التي تقام هذا الشهر في روسيا.
وقال راموس (32 عاماً) إن صلاح هو من جذبه من ذراعه أولا مما أدى لسقوطهما سويا وإصابة الأخير.
وتعرض راموس لهجوم عنيف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر وعدة دول أخرى، حيث اتهم بتعمده الإصابة التي خرج على إثرها صلاح من المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-1.
لكن راموس قال إن صلاح كان يمكنه مواصلة اللعب إذا ما تلقى حقنة مسكنة للآلام بين شوطي اللقاء.
"راموس ليس طبيباً"
من جهته تعجب المدير الفني الأرجنتيني للمنتخب المصري هيكتور كوبر من تصريح راموس بشأن اللعب تحت المسكنات.
وقال كوبر بمؤتمر صحفي عقد خلال استعدادات المنتخب المصري لكأس العالم: "أنا لست طبيبا ولا أعلم إن كان راموس طبيبا، لكن لاعب يلعب مباراة نهائية ولديه إصابة إذا استطاع الاستمرار بالتأكيد سيستمر ليس لدي شك في ذلك".
وأفادت التقارير الطبية حاجة صلاح لما لا يقل عن ثلاثة أسابيع لشفائه مما يقلل من فرص لحاقه بمباراة مصر الأولى أمام منتخب الأوروغواي يوم 15 يونيو-حزيران.
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طموح مصري
و قال حارس المنتخب المصري المخضرم عصام الحضري من داخل معسكر الفريق إن سعادته بوجود بلاده بكأس العالم سعادة كبيرة، مضيفاً طموحه هو وزملائه بتخطي دوري المجموعات بالبطولة التي يشارك فيها الفريق المصري للمرة الأولى منذ العام 1990.
ووقع المنتخب المصري بالمجموعة الأولى للبطولة التي تضم منتخبات روسيا والسعودية إلى جانب الأوروغواي.