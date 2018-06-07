كم دفع الاتحاد الأوروبي وهولندا لموظفي السلطة الفلسطينية؟

الاتحاد الأوروبي وهولندا يُساهمان بما يزيد عن 35 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد موظفي السلطة الفلسطينية لشهر أيار.وفي بيان حصلت يورونيوز على نسخة منه قام الاتحاد الأوروبي بالمساهمة بدفع مبلغ 35.875 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد موظفي الخدمة الفلسطينيين في الضفة الغربية البالغ عددهم 55,000 شخص.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف أن الاتحاد الأوروبي ""يُقَدِم اليوم مُساهمته السنوية الأولى للسلطة الفلسطينية للعام 2018. إن مساهمتنا المشتركة تؤكد أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هم الجهات المانحة الموثوق بهم والملتزمين لدعم حل الدولتين"
هذه المُساهمة مُمَوَلة من الاتحاد الأوروبي بواقع 35.0 مليون يورو وهولندا بواقع 0.875 مليون يورو حيث الدُفعة الأخيرة مُخَصصة لموظفي الخدمة المدنية العاملين في قطاع العدالة.
وفي سياق "سياسة الجوار الأوروبي"، دخل الاتحاد الأوروبي في عدد من ترتيبات الشراكة التي بمجملها توجه العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والفلسطينيين. وهذه الترتيبات تتضمن:
اتفاقية الشراكة الانتقالية حول التجارة والتعاون وقعت مع منظمة التحرير الفلسطينية بالنيابة عن السلطة الفلسطينية؛ وهي تضع الأساس القانوني للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية؛
أداة الجوار الأوروبي التي تحدد الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي إلى الفلسطينيين باتجاه تنفيذ مبادرات سياسة الجوار الأوروبي؛
خطة العمل الثنائية في إطار سياسة الجوار الأوروبي التي تفصل أجندة متفق عليها للإصلاحات السياسية والاقتصادية، وقد دخلت حيز التنفيذ في عام 2013؛
إطار الدعم المنفرد الذي يغطي أعوام 2014، 2015 و2016 والذي يفصل أولويات المساعدات لثلاثة قطاعات للتدخل على أساس متعدد الأعوام.
الاتحاد الأوروبي الشريك الأكثر مصداقية؟
الاتحاد الأوروبي يعتبر الجهة المانحة الأهم والشريك الأكثر مصداقية وتوقعا بالنسبة للشعب الفلسطيني. فهو متواجد في كل نواحي الحياة الفلسطينية، من خلال دعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية، وبناء البنية التحتية الجديدة في كافة أنحاء فلسطين وانتهاء بدعم المجتمع المدني الفلسطيني. في آخر ثلاثة أعوام، وفر الاتحاد الأوروبي أكثر من 300 مليون يورو سنويا إلى الشعب الفلسطيني.
كيف يراقب الاتحاد الأوروبي المساعدات الموجهة للسلطة الفلسطينية؟
تُوَجَه مُعظم مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية من خلال آلية (PEGASE) الآلية المالية التي أُطلقت عام 2008 من أجل دعم خطة الإصلاح والتنمية التي وضعتها السلطة الفلسطينية والخطط والأجندات التنموية الوطنية الفلسطينية التي أتت بعدها وتشمل أجندة السياسات الوطنية الحالية "المواطن أولاً". يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل برامج كُبرى تعمل في مجالات الإصلاح والتنمية في وزارات رئيسية من أجل مساعدة السلطة الفلسطينية على الاستعداد لإقامة الدولة بالإضافة إلى تقديم مساعدات إلى السلطة الفلسطينية من أجل تغطية جزء كبير من نفقات السلطة الجارية. فمنذ شهر شباط/ فبراير 2008، تم صرف أكثر من 2.3 مليار يورو عبر برامج الدعم المالي المباشر (PEGASE). ثم إن الاتحاد الأوروبي يُقَدِم مساعدات للشعب الفلسطيني عبر الأونروا ومن خلال عدد كبير من المشاريع التعاونية الأخرى.
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