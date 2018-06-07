كم دفع الاتحاد الأوروبي وهولندا لموظفي السلطة الفلسطينية؟

الاتحاد الأوروبي وهولندا يُساهمان بما يزيد عن 35 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد موظفي السلطة الفلسطينية لشهر أيار.وفي بيان حصلت يورونيوز على نسخة منه قام الاتحاد الأوروبي بالمساهمة بدفع مبلغ 35.875 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد موظفي الخدمة الفلسطينيين في الضفة الغربية البالغ عددهم 55,000 شخص.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف أن الاتحاد الأوروبي ""يُقَدِم اليوم مُساهمته السنوية الأولى للسلطة الفلسطينية للعام 2018. إن مساهمتنا المشتركة تؤكد أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هم الجهات المانحة الموثوق بهم والملتزمين لدعم حل الدولتين"