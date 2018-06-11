تحطم طائرة أمريكية من طراز إف-15 قبالة أوكيناوا باليابان

أعلنت القوات الأمريكية في اليابان في بيان إن طائرة عسكرية أمريكية مقاتلة من طراز إف-15 سقطت في المياه الواقعة قبالة جزيرة أوكيناوا بجنوب اليابان حيث يتمركز الجزء الأكبر من القوات الأمريكية في اليابان خلال مهمة تدريب روتينية يوم الاثنين.
وقالت إن الطيار وهو الشخص الوحيد الذي كان بالطائرة نجح في القفز من الطائرة وقامت فرق البحث والإنقاذ بانتشاله. وستتولى لجنة من الضباط التحقيق في الحادث.
ويربط سكان كثيرون في أوكيناوا بين القواعد العسكرية الأمريكية والجريمة والحوادث والتلوث ويريدون نقلها من الجزيرة. وأدت سلسلة من عمليات الهبوط الاضطراري وسقوط قطع من طائرات عسكرية أمريكية إلى تسليط الضوء على المخاوف المتعلقة بالأمان.
وتمضي حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي قدما في خطة مثيرة للجدل لنقل قاعدة فوتينما التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية من منطقة حضرية بوسط أوكيناوا إلى مدينة ناجو بمنطقة هينوكو الأقل سكانا في شمال الجزيرة.
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