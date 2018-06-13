اليميني فيلدرز يستفز المسلمين وينظم مسابقة لرسم النبي محمد في هولندا

أعلن زعيم الحزب الهولندي اليميني "من أجل الحرية " غيرت فيلدرز عن تنظيم مسابقة لرسم النبي محمد داخل مقر مجلس النواب الهندي.
وقال الزعيم السياسي المعروف بمواقفه وتصريحاته المعادية للمسلمين إنه حصل على موافقة الجهات الأمنية والهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب من أجل تنظيم هذه المسابقة، وأضاف في تغريدة له على تويتر : "الهيئة الهولندية لمكافحة الإرهاب أعطت الضوء الأخضر لتنظيم هذه المسابقة....حرية التعبير أهم من أي شيء".
وليست هذه الخطوة العدائية تجاه الإسلام هي الأولى من نوعها، فقد سبق ودعا فيلدرز إلى حظر القرآن ووصف دين الإسلام " بالاستبدادي" ، كما دعا سابقاً إلى حظر الحجاب والرموز الإسلامية.
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وكان فيلدرز قد حاول سابقاً تنظيم هذه المسابقة لكنه لم يحصل على الموافقات المطلوبة. وفي العام 2015 حضر أحد المعارض للسخرية من النبي محمد في تكساس في حدث صنفه تحت شعار "حرية التعبير"، حيث عرض جزء من الرسومات الساخرة على التلفزيون الهولندي بعد أن تم منعه من عرضها في البرلمان حسب قوله.
وفي تغريدة أخرى، انتقد الزعيم المتطرف ما دعاه " بتسهيل الاتحاد الأوروبي للأسلمة".
وأثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، وتعرض الزعيم اليميني لسيل من الانتقادات التي وصفته " بالمستفز وعديم الضمير" على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت حوادث مشابهة أخرى قد حصلت في دول أوروبية أخرى، ففي العام 2015 أطلق رجل النار على 12 من رجال الأمن أمام مقر صحيفة شارلي ايبدو في باريس بعد أن نشرت الصحيفة رسماً كاريكاتورياً ساخراً عن النبي محمد. وفي العام 2005 شهد العالم الإسلامي احتجاجات واسعة بعد أن نشرت صحيفة دانماركية رسوماً ساخرة من الإسلام.
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