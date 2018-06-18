إدراة الأزمات في أوروبا... موضوع مشروع بحث أوروبي

جوليان لوبيز غومييز، يورونيوز: هذا المبنى في بولندا يبدو وكأنه يحترق ولكن هنا لا توجد إصابات، إنه مجرد تدريب لرجال الإطفاء. في هذا المكان لا يوجد سوى رجال الإطفاء. هناك أيضًا العشرات من العلماء الذين يختبرون تقنيات جديدة تهدف إلى المساعدة في تحسين إدارة حالات الأزمات مثل هذه.

تسرب مليونا ونصف المليون متر مكعب من النفايات السامة إلى مدينة أوروبية وتوفي جراء هذا 15 شخصا وأصيب 200 أخرون بحالات تسمم خطيرة. الفيضان السام يتقدم بسرعة، فكيف سيتم إدارة هذه الأزمة النامية؟

هنا يتدرب 100 رجل اطفاء من ثلاث جنسيات. ويقدم العلماء في إطار مشروع بحث أوروبي يد المساعدة.