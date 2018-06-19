شبه اتفاق إيراني روسي تركي على دستور سوريا

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا في بيان إن مسؤولين كبارا من إيران وروسيا وتركيا أجروا محادثات "جوهرية" يوم الثلاثاء 19 يونيو / حزيران بشأن كيفية تشكيل اللجنة الدستورية السورية وعملها وإنه من المقرر إجراء المزيد من هذه المحادثات خلال أسابيع.
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وجاء في البيان بعد المحادثات في جنيف "خلال الاجتماع جرت مناقشات بناءة وجوهرية بشأن قضايا متصلة بتشكيل وعمل لجنة دستورية وبدأت أرضية مشتركة تظهر".