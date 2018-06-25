زلزال بشدة 5.5 درجات يهز بيلوبونيز جنوب اليونان

هز زلزال بلغت شدته 5.5 درجة منطقة بيلوبونيز الواقعة في جنوب غرب اليونان في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان قبالة الساحل على بعد 26 كيلومترا غربي بلدة ميثوني على عمق 30.4 كيلومتر.
"أستطيع تأكيد أن المجال الجوي في جورجيا مغلق أمام شركتي طيران سوريتين هما مؤسسة الطيران العربية السورية وأجنحة الشام، وسيغلق المجال أمام أي شركات طيران سورية... اتخذنا هذا القرار بعد اعتراف سوريا بإقليمينا المحتلين"" جوتشا ميزفريشفيلي رئيس هيئة الملاحة الجوية في جورجيا
"عندما عينت في العام 2004 وزيرة للثقافة كنت أشعر بأن حالة افتخار تنتاب الجالية المغاربية بشكل عام و كذا المغربية على وجه الخصوص حيث كنت أمثل بالنسبة لهم رمزا حيث إنهم كانوا يقولون في قرارة أنفسهم إذا ما نجحت فضيلة لعنان في أن تصل إلى ما وصلت إليه فذلك يعني أن أبناءنا بإمكانهم أن يبلغوا ما بلغته فضيلة." فضيلة لعنان وزيرة
" تؤكد هذه الانتخابات انزياحا نحو حكم استبدادي ويدفع بأنقرة للابتعاد عن الاتحاد الأوروبي. لقد كانت الحملات الانتخابية غبر متوازنة حين يتعلق الأمر بالحملة الإعلامية على التلفزيون،فقد استفاد الرئيس من 120 ساعة،بينما خصصت للمعارضة جميعها 20 ساعة فقط." مارك بيريني الباحث في معهد كارنيجي أوروبا ببروكسل
"كمقيمين ببلجيكا من المهم جدا أن نحاول كسر النظرة النمطية التي يحملها عنا الآخر، عن ثقافتنا وعاداتنا و رؤانا الإبداعية حتى. للآخر،النظرة النمطية للغربي تعتمد على ما نقله الاستشراق و المستشرقون .. حيث كانوا ينظرون إلى العربي و الرجل الشرقي عموما على أنه شخص يمثل التخلف" زهير كريم كاتب وشاعر عراقي مقيم ببروكسل
"ليس هناك تحديد دقيق لعدد المسلمين في بلجيكا.ولكن حسب الدراسات العلمية التي أنجزتها بعض الجامعات كجامعة بروكسل الحرة وجامعة غان، فإن عدد المسلمين يناهز 800 ألف .وهم يشكلون مختلف الجاليات وأغلبهم من المغرب و من تركيا أيضا فضلا عن جنسيات أخرى من البلقان ودول آسيا وغير ذلك." صالح الشلاوي رئيس تجمع مسلمي بلجيكا
"لقد تطلب منا الأمر أن نعيد النظر في كثير من القضايا وتم لنا ذلك من خلال تشديد الإجراءات الجزائية ضد الإرهابيين الجهاديين وخاصة أولئك الذين ذهبوا للقتال في سوريا.. كما قمنا يتشديد الإجراءات أيضا حيال العائدين من أراضي الجهاد ممن كانوا يقاتلون في صفوف داعش" فرانسوا مولان المدعي العام الفرنسي لقضايا الإرهاب
"هناك أناس لا يحبون اليهود ، لكنهم لا يريدون إيذاءهم.وهذا الأمر موجود وهم يرون أن اليهود ليسوا أناسا جيدين ثم هناك معاداة السامية تعتمد أساليب الوحشية والكراهية. تلك هي معركتي التي أخوضها ضدذلك. أنا متفائل وأؤمن بالمستقبل ، لأنني أؤمن بالصالح الإنساني.العام"." سيمون غرونوفسكي ناج من المحرقة النازية
"أستطيع تأكيد أن المجال الجوي في جورجيا مغلق أمام شركتي طيران سوريتين هما مؤسسة الطيران العربية السورية وأجنحة الشام، وسيغلق المجال أمام أي شركات طيران سورية... اتخذنا هذا القرار بعد اعتراف سوريا بإقليمينا المحتلين"" جوتشا ميزفريشفيلي رئيس هيئة الملاحة الجوية في جورجيا
"عندما عينت في العام 2004 وزيرة للثقافة كنت أشعر بأن حالة افتخار تنتاب الجالية المغاربية بشكل عام و كذا المغربية على وجه الخصوص حيث كنت أمثل بالنسبة لهم رمزا حيث إنهم كانوا يقولون في قرارة أنفسهم إذا ما نجحت فضيلة لعنان في أن تصل إلى ما وصلت إليه فذلك يعني أن أبناءنا بإمكانهم أن يبلغوا ما بلغته فضيلة." فضيلة لعنان وزيرة
" تؤكد هذه الانتخابات انزياحا نحو حكم استبدادي ويدفع بأنقرة للابتعاد عن الاتحاد الأوروبي. لقد كانت الحملات الانتخابية غبر متوازنة حين يتعلق الأمر بالحملة الإعلامية على التلفزيون،فقد استفاد الرئيس من 120 ساعة،بينما خصصت للمعارضة جميعها 20 ساعة فقط." مارك بيريني الباحث في معهد كارنيجي أوروبا ببروكسل
"كمقيمين ببلجيكا من المهم جدا أن نحاول كسر النظرة النمطية التي يحملها عنا الآخر، عن ثقافتنا وعاداتنا و رؤانا الإبداعية حتى. للآخر،النظرة النمطية للغربي تعتمد على ما نقله الاستشراق و المستشرقون .. حيث كانوا ينظرون إلى العربي و الرجل الشرقي عموما على أنه شخص يمثل التخلف" زهير كريم كاتب وشاعر عراقي مقيم ببروكسل
"ليس هناك تحديد دقيق لعدد المسلمين في بلجيكا.ولكن حسب الدراسات العلمية التي أنجزتها بعض الجامعات كجامعة بروكسل الحرة وجامعة غان، فإن عدد المسلمين يناهز 800 ألف .وهم يشكلون مختلف الجاليات وأغلبهم من المغرب و من تركيا أيضا فضلا عن جنسيات أخرى من البلقان ودول آسيا وغير ذلك." صالح الشلاوي رئيس تجمع مسلمي بلجيكا
"لقد تطلب منا الأمر أن نعيد النظر في كثير من القضايا وتم لنا ذلك من خلال تشديد الإجراءات الجزائية ضد الإرهابيين الجهاديين وخاصة أولئك الذين ذهبوا للقتال في سوريا.. كما قمنا يتشديد الإجراءات أيضا حيال العائدين من أراضي الجهاد ممن كانوا يقاتلون في صفوف داعش" فرانسوا مولان المدعي العام الفرنسي لقضايا الإرهاب
"هناك أناس لا يحبون اليهود ، لكنهم لا يريدون إيذاءهم.وهذا الأمر موجود وهم يرون أن اليهود ليسوا أناسا جيدين ثم هناك معاداة السامية تعتمد أساليب الوحشية والكراهية. تلك هي معركتي التي أخوضها ضدذلك. أنا متفائل وأؤمن بالمستقبل ، لأنني أؤمن بالصالح الإنساني.العام"." سيمون غرونوفسكي ناج من المحرقة النازية
زلزال بشدة 5.5 درجات يهز بيلوبونيز جنوب اليونان
هز زلزال بلغت شدته 5.5 درجة منطقة بيلوبونيز الواقعة في جنوب غرب اليونان في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان قبالة الساحل على بعد 26 كيلومترا غربي بلدة ميثوني على عمق 30.4 كيلومتر.
وقال مسؤولون إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر جسيمة. وأعلن جيراسيموس بابادوبلوس مدير معهد أثينا لأبحاث الأرض لتلفزيون (إي.آر.تي) اليوناني إن هزة تابعة بلغت قوتها 3.3 درجة.
وبيلوبونيز هي شبه جزيرة تفصلها قناة كورنث عن باقي أراضي اليونان.
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