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اليونان

زلزال بشدة 5.5 درجات يهز بيلوبونيز جنوب اليونان

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زلزال بشدة 5.5 درجات يهز بيلوبونيز جنوب اليونان

زلزال بشدة 5.5 درجات يهز بيلوبونيز جنوب اليونان
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هز زلزال بلغت شدته 5.5 درجة منطقة بيلوبونيز الواقعة في جنوب غرب اليونان في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان قبالة الساحل على بعد 26 كيلومترا غربي بلدة ميثوني على عمق 30.4 كيلومتر.

وقال مسؤولون إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر جسيمة. وأعلن جيراسيموس بابادوبلوس مدير معهد أثينا لأبحاث الأرض لتلفزيون (إي.آر.تي) اليوناني إن هزة تابعة بلغت قوتها 3.3 درجة.

وبيلوبونيز هي شبه جزيرة تفصلها قناة كورنث عن باقي أراضي اليونان.

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