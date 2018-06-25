إيطاليا تقترح بناء مراكز للمهاجرين في ليبيا

قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أثناء زيارة لليبيا إنه اقترح إقامة مراكز استقبال لمهاجرين على الحدود الجنوبية لليبيا للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا.

ولم يحدد سالفيني الدول التي يقترح إقامة هذه المراكز فيها. وكان حزب الرابطة اليميني المتطرف الذي ينتمي إليه قد تعهد في حملته الانتخابية بمنع دخول المهاجرين الفارين من أفريقيا وطرد الموجودين منهم بالفعل من إيطاليا، ودخل الحزب الائتلاف الحاكم منذ بداية يونيو/حزيران.

وقال سالفيني في تغريدة له على تويتر : " قابلت وزير الداخلية الليبي. وسأبذل ما بوسعي لتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين في كافة المجالات وأولها أزمة المهاجرين".