محادثات حماس وإسرائيل بوساطة الأمم المتحدة تصل "لمراحل متقدمة"

قال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الأربعاء إن محادثات تتوسط فيها الأمم المتحدة ومصر للتوصل إلى اتفاق لتهدئة التوترات بين إسرائيل وقطاع غزة "في مرحلة متقدمة".

وقال خليل الحية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس لتلفزيون الجزيرة "ما يدور حاليا من تحركات تقودها الامم المتحدة ومصر نستطيع ان نقول انها في مراحل متقدمة، ونأمل ان نقطف ثمارا طيبة منها".