رشيدة طالب أول عربية مسلمة تقترب من عضوية الكونغرس الأميركي

فازت الأمريكية من أصول فلسطينية والمشرّعة السابقة في ولاية ميشيغان رشيدة طالب يوم الثلاثاء بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة 13 في ولاية ميشيغان، وذلك بعد أن تقدمت على منافستها بريندا جونز رئيسة مجلس مدينة ديترويت.

وعلى اعتبار أنه لا يوجد لمنافس لها من الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقررة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم، فإن رشيدة قد تصبح أول عضو مسلمة في الكونغرس، وأول نائب مسلم من أصول عربية، وأول نائب من أصول فلسطينية.

يذكر أن رشيدة التي ولدت وترعرت في ديترويت، هي ابنة عائلة فلسطينية مهاجرة، وأم لولدين، شغلت مقعداً في كونغرس ولاية ميشيغان ما بين عامي 2008 و2014 وكانت في حينه أول امرأة مسلمة تصل إلى المنصب.