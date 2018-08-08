أصبح حارس مرمى كرة القدم الإسباني كيبا أريزابالاغا أغلى حارس في تاريخ اللعبة وذلك بعد دفعه مبلغ 80 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده مع ناديه أتلتيكو بلباو.
الإسباني كيبا يصبح أغلى حارس مرمى في التاريخ بقيمة 80 مليون يورو
الإسباني كيبا يصبح أغلى حارس مرمى في التاريخ بقيمة 80 مليون يورو
وتأتي الخطوة تمهيدا لانتقال كيبا، 23 عاماً، إلى نادي تشيلسي الإنجليزي.
وكان لقب أغلى حارس في العالم مسجلاً باسم البرازيلي أليسون بيكر الذي انتقل من إي إس روما الإيطالي إلى ليفربول الإنكليزي الشهر الماضي مقابل 74 مليون يورو.
ويتعاقد تشيلسي مع كيبا بعدما رفض الحارس البلجيكي تبيو كورتوا العودة لتدريبات الفريق بعد مشاركته بصحبة منتخب بلاده بكأس العالم في روسيا، حيث يسعى الحارس السابق لأتلتيكو مدريد إلى إنهاء انتقاله إلى ريال مدريد خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولعب كورتوا كارس أساسي لتشيلسي منذ العام 2014.
من هو كيبا أريزابالاغا؟
ولعب كيبا بصفوف الفريق الرديف لأتلتيكو بلباو منذ العام 2012 قبل أن تتم إعارته لكل من بونفيرادينا وبلد الوليد بدوري القسم الثاني بإسبانيا أعوام 2014 و2015.
واقتنص كيبا موقعه كحارس أساسي للفريق الأول لبلباو خلال موسمين بدءا من العام 2016 حيث حرس عرين فريق المقاطعة الشهيرة خلال 53 مباراة.
ولعب كيبا لمنتخبات إسبانيا للشباب كما مثل منتخب بلاده الأول خلال مباراة واحدة في العام 2017 وكان ضمن التشكيلة الإسبانية بكأس العالم الماضية إلا أنه لم يشارك في أيه مباراة بالبطولة.
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