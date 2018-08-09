الجيش السوري يدعو سكان إدلب للرجوع إلى حكم الدولة

حث الجيش السوري السكان في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة على العودة لحكم الدولة وأبلغهم بأن "الحرب اقتربت من نهايتها" في منشورات أسقطها في المنطقة الواقعة في شمال غرب البلاد اليوم الخميس.

وتعد إدلب الواقعة على الحدود مع تركيا، أحد آخر معاقل المعارضة الرئيسية في سوريا. وألمح الرئيس بشار الأسد الذي هزم مقاتلي المعارضة في كثير من أنحاء البلاد بمساعدة روسيا وإيران، إلى إن إدلب قد تكون هدفه التالي.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات حكومية إضافية تصل تمهيداً لهجوم محتمل في منطقة تقع جنوب غربي مدينة إدلب وتتداخل مع محافظتي اللاذقية وحماة.

وجاء في المنشورات التي أسقطت في مناطق ريفية قرب مدينة إدلب "تعاونكم مع الجيش العربي السوري يخلصكم من تحكم المسلحين الإرهابيين بكم ويحافظ على حياتكم وحياة أسركم"