قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الأربعاء إن موسكو ما زالت على اتصال بالولايات المتحدة بشأن الوضع في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة.
لافروف: اتصالاتنا جارية مع أمريكا بشأن إدلب والمسلحون "خراج متقيح"
لافروف: اتصالاتنا جارية مع أمريكا بشأن إدلب والمسلحون "خراج متقيح"
كانت وكالة الإعلام الروسية قد نقلت يوم الأربعاء عن موسكو قولها إنها تناقش الوضع في إدلب وفي منطقة عفرين بسوريا مع إيران وتركيا وكذلك مع المعارضة والحكومة السورية.
ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء مسلحين في إدلب الخاضع لسيطرة المعارضة السورية بأنهم "خُراج متقيح" يحتاج تطهيراً.
وأضاف لافروف، مطلقاً عليهم وصف "الإرهابيين"، إنهم يستخدمون المدنيين دروعا بشرية.
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وأمام الصحفيين، قال كبير الدبلوماسيين الروس عقب محادثات مع نظيره السعودي عادل الجبير في موسكو، إن هناك تفاهماً سياسياً بين تركيا وروسيا بشأن الحاجة للتفريق بين المعارضة السورية وأشخاص وصفهم بأنهم إرهابيون في محافظة إدلب.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد قال الجمعة إن السعي لحل عسكري في إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة في شمال سوريا سيكون كارثياً.
وتعتبر إدلب ملاذاً لمدنيين ومقاتلين فروا من مناطق أخرى بسوريا ولقوات متشددة أيضاً. وتعرضت المنطقة لسلسلة غارات جوية وقصف هذا الشهر في تمهيد محتمل لهجوم حكومي واسع النطاق.