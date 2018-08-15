طالبان تهاجم موقعا للجيش الأفغاني وتقتل العشرات

قال مسؤولون محليون إن هجوما لحركة طالبان على موقع للجيش في إقليم بغلان بشمال أفغانستان في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء أسفر عن مقتل ما يصل إلى 44 من أفراد الجيش والشرطة.

ولم يرد تعليق على الفور من وزارة الدفاع لكن مسؤولين في المنطقة قالوا إن تسعة من أفراد الشرطة و35 جنديا قتلوا في الهجوم وهو الأحدث في سلسلة هجمات أودت بحياة العشرات من قوات الأمن في أنحاء شتى من أفغانستان.