السلاح الإيراني الذي يقلق الأسطول الأميركي في البحر الأحمر

في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الخمس الكبرى إلى جانب ألمانيا في العام 2015، هددت طهران بإغلاق مضيق هرمز، وهو الممر البحري الضيق بين إيران وسلطنة عمان، والذي يصل الخليج العربي بخليج عمان من جهة، وبحر العرب بالمحيط الهندي من جهة أخرى. يبلغ عرضه الأقصى 50 كيلومترا بعمق 60 مترا، وعرض ممري الدخول والخروج فيه 10.5 كيلومترات فقط، يمر من خلاله ما بين 20 إلى 30 ناقلة نفط يومياً قادمة من السعودية التي تصدر حوالي 88 في المئة من إنتاجها النفطي عبر المضيق، ونسب أعلى لكل من العراق والإمارات، في حين تصدر الكويت وقطر كل نفطهما عبر المضيق.

وتواجه إيران تحديات جدية في مواجهة الاستئناف الوشيك لعقوبات واشنطن بعد تعليقها، وسعيها لتقليص الإيرادات النفطية الإيرانية إلى الصفر، من خلال عدم السماح لطهران بتصدير النفط، ودعوة الحلفاء للتوقف عن استيراده بحلول الرابع من تشرين الثاني- نوفمبر المقبل.

إن الدفاعات الساحلية والسفن البحرية سيكون لها دور كبير في هذا الجهد، ولكنها على الأرجح ستدور حول أحد الأصول العسكرية المفضلة لدى إيران وهي المناجم البحرية التي تمثل تحديا حادا لسلاح البحرية الأميركي. ويبدو أنّ إيران وضعت ألغاماً في البحر في صراعاتها السابقة، وحتى هذه الأسلحة الأقل تطوراً ربما قد تؤدي إلى تعطيل حركة السفن الحربية التابعة للبحرية الأميركية وإغراقها.

للمزيد:

إيران تهرول نحو أوروبا لإنقاذ الاتفاق النووي

موغيريني: اجتماع بريطاني فرنسي ألماني لبحث الاتفاق النووي الإيراني الأسبوع القادم

منذ أوائل الثمانينيات، سعت إيران إلى منع ناقلات النفط من دخول أو خروج الموانئ في الجزء العربي من الخليج على غرار الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين، وهي تملك خبرة واسعة في محاولة لتهديد السفن الحربية أيضا حسب الخبراء. هذه المناجم البحرية التي استخدمتها إيران في ذلك الوقت غير متطورة نسبيا، ولكن الألغام التي يمكن نشرها الآن تعتبر أكثر تقدمًا وأكثر خطورة، في حال ما تمّ تزويدها برؤوس حربية نووية.