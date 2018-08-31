الاتحاد الأوروبي يعتزم إلغاء تغيير التوقيت ما بين الصيف والشتاء

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة أنها بصدد تقديم اقتراح سيتم بموجبه تغيير التوقيت في بلدان الاتحاد الأوروبي، وذلك بناء على استطلاع للرأي شارك فيه ملايين المواطنين في بلان الاتحاد الأوروبي.

أوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ، ألكسندر وينسترشتاين، أن أعضاء المفوضية تباحثوا حول مسألة تغيير التوقيت ما بين الصيف والشتاء وخلصو إلى أنهم سيقدمون اقتراحاً بإلغاء تغيير التوقيت إلى البرلمان الأوروبي وإلى المجلس (الذي يمثل الدول الأعضاء) اللذين سيصدران قرارا مشتركا في وقت لاحق، مشيراً إلى استطلاع للرأي كان تم مؤخراً حول هذا الموضوع.

وكان شارك 4,6 ملايين مواطن من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في استطلاع للرأي حول مسألة تغيير التوقيت في التكتّل تم عبر الانترنت بين الرابع من تموز/يوليو والسادس عشر من آب/أغسطس، وأعرب 84 بالمائة من المستطلعة آراؤهم عن تأييدهم للتوقف عن تغيير التوقيت في الاتحاد الأوروبي.

ولن تقترح المفوضية الأوروبية اعتماد التوقيت الصيفي على مدار العام بل فقط إلغاء التغييرين السنويين في التوقيت وفق ما ذكر وينترستين.