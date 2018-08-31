قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونجرس عزمه توقيع اتفاقية للتجارة مع المكسيك خلال 90 يوماً، يمكن لكندا أن تنضم إليها "إذا كانت راغبة".
مسؤول أمريكي: واشنطن ستوقع اتفاقية للتجارة مع المكسيك وننتظر كندا!
مسؤول أمريكي: واشنطن ستوقع اتفاقية للتجارة مع المكسيك وننتظر كندا!
بدورها رأت وزارة الاقتصاد المكسيكية أن إخطار الإدارة الأمريكية الكونجرس باتفاقية جديدة للتجارة يمثل خطوة للأمام في الاتفاقات بشأن علاقات التجارة بين أمريكا والمكسيك.
وقال لايتهايزر في بيان إن مسؤولين أمريكيين سيستأنفون المحادثات مع نظرائهم الكنديين يوم الأربعاء القادم بهدف الوصول إلى اتفاق يمكن لجميع الدول الثلاث أن توقعه.
ووصف لايتهايزر المحادثات الأمريكية مع كندا بأنها بناءة وحققت تقدماً.
من جهتها قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند: نحقق تقدماً في محادثات نافتا والمفاوضات ستستمر. أعرف أننا لم نتمكن من الوصول إلى نهاية مرضية لمحادثات نافتا
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وكانت مفاوضات مكثفة جرت الجمعة بين الولايات المتحدة وكندا لتحديث اتفاقية التجارة الحرّة لدول الـ (نافتا)، قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة لانضمام أوتاوا إلى الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن ومكسيكو. في وقت أشار فيه الجانب الأمريكي أن كندا لم تقدم "أي تنازل بشأن الزراعة" أي آلية حماية قطاع الالبان.