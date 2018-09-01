ترامب يهدد بإلغاء "نافتا" ويقول لا حاجة لكندا في الاتفاقية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه لا حاجة لإبقاء كندا في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) وحذر الكونغرس بألا يتدخل في المفاوضات التجارية وإلا فإنه سيلغي اتفاق التجارة الثلاثي برمته.
وقال ترامب على تويتر: "لا توجد ضرورة سياسية لإبقاء كندا في اتفاق نافتا الجديد. إذا لم نبرم اتفاقاً عادلاً للولايات المتحدة بعد ظلم دام لعقود، ستكون كندا خارجاً ..لا يجب أن يتدخل الكونغرس في هذه المفاوضات وإلا سأنهي نافتا بالكامل وسنكون أفضل حالا ونحن بعيدون".
وأبلغ ترامب يوم الجمعة الكونغرس بنيته توقيع اتفاق ثنائي مع المكسيك بعد مباحثات مثيرة للجدل مع كندا اختتمت في ذلك اليوم من دون الاتفاق على تعديل نافتا. وكان ترامب كشف عن اتفاق مع المكسيك يوم الاثنين الماضي.
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وحذر نواب برلمانيون يوم الجمعة من أن أي اتفاق مع المكسيك قد يواجه صعوبات في الحصول على موافقة الكونغرس ما لم يشمل كندا. وقالوا إن دعم الديمقراطيين سيكون لازماً لتمرير اتفاق ثنائي.
وهدد ترامب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية على السيارات التي تنتجها كندا إذا لم تنضم لمباحثات لتعديل اتفاقية نافتا التي انتقدها الرئيس الأمريكي مراراً.
وكرر ترامب السبت في تغريداته انتقاده لنافتا بأنه أحد أسوء الاتفاقات التجارية على الإطلاق وأن الولايات المتحدة خسرت بسببه ملايين الوظائف وآلاف الشركات.