إردوغان ماض في شراء صواريخ روسية، متحدياً تحذيرات واشنطن

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده لن تحتاج إذناً لشراء أنظمة الصواريخ الدفاعية S-400 روسية الصنع، في رسالة مبطنة إلى الولايات المتحدة التي تعارض ذلك.

تصريحات إردوغان يوم الأحد، في افتتاح منتدى الأعمال التركي القرغيزي، المنعقد في عاصمة قرغيزستان. حاءت بعد يومين من تأكيده أن بلاده تأمل في الحصول على أنظمة الصواريخ هذه "في أقرب وقت ممكن".

وفيما سبق أن أعلنت روسيا موعد تسليم منظومة الدفاع الصاروخي لتركيا، في عام 2019. حذرت واشنطن من تأثير ذلك على إتمام صفقة شراء أنقرة لطائرات الـ "إف 35" الأمريكية.

صفقة روسية تركية

أخبار المفاوضات الروسية التركية بشأن تسليم أنظمة S-400 جاءت لأول مرة في تشرين ثاني/نوفمبر 2016. ليتلوها الإعلان التركي الرسمي في أيلول سبتمبر 2017، بأن أنقرة وقعت عقداً مع موسكو لشراء مجمع S-400 ودفعت دفعة مقدماً، وهو ما أكده رئيس شركة روستيك الحكومية الروسية سيرجي تشيميزوف.

ووقّعت كل من روسيا وتركيا، في كانون الأول/ديسمبر عام 2017 اتفاقية في أنقرة، حول قرض لتوريد أنظمة الدفاع الجوي "إس-400".

وفي حال استكمال الصفقة، ستكون تركيا أول بلد في "حلف شمال الأطلسي" (ناتو) يمتلك منظومة الـ "إس 400".

تركيا حريصة على الصفقتين

الرئيس التركي كان أشار إلى حاجة بلاده لأنظمة الدفاع الصاروخي "إس-400" روسية الصنع، وأنها "ستشتريها في أسرع وقت ممكن".

وقال إردوغان، في حفل تخريج ضباط بالجيش، في ولاية باليكسير غربي البلاد، إنّ "تركيا بحاجة إلى أنظمة الدفاع الصاروخية (إس 400)، والاتفاقية حولها انتهت. سنأخذها في أقرب وقت".

مضيفاً أنّ تركيا بحاجة أيضاً إلى مقاتلات (إف-35)، وستواصل دفع أقساط شرائها من الولايات المتحدة.

كما أشار إلى أنّ أنقرة "في حاجة للتعاون مع دول أخرى، بقدر حاجتها للشراكة والتحالف مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

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منظومة "إس 400" الروسية

نظام S-400 Triumf هو نظام صاروخي متقدم مضاد للطائرات طويل المدى تم تشغيله عام 2007. وهو مصمم لتدمير صوارخ كروز والقذائف الباليستية، بما في ذلك الصواريخ متوسطة المدى، ويمكن استخدامه أيضاً ضد الأهداف الأرضية.

يعرف عن منظومة "إس 400" بأنها قادرة على تدمير أي هدف في مدى يتراوح من 3 إلى 240 كيلومتراً، وعلى ارتفاع يصل إلى 30 كم..

وهي قادرة أيضاً على رصد 300 هدف في الوقت ذاته، كما أنها تستطيع تدمير أكثر من 35 هدفاً مرة واحدة.