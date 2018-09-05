هل يُنهي بريكست برنامج تبادل الطلاب الأوروبي "إيراسموس"؟

يشعر الطلاب والجامعات في أوروبا بالقلق بسبب عمليات التفاوض حول "بريكست": خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يكون مشكلة صعبة، إذ قد ينهي برنامج تبادل الطلاب "إيراسموس بلس" (Erasmus+) في المملكة المتحدة.
في "جامعة بروكسل الحرة" (ULB)، لا يوجد انخفاض كبير في أعدادا الطلاب المتقدمين للدراسة في الجامعات البريطانية، فهناك اتفاقية بشأن العام القادم، على رغم ذلك، لابد من وجود تحضيرات لبريكست صعب.
وجهات أخرى
كريتسين باتريك، نائب رئيس جامعة بروكسل الحرة تقول ليورونيوز: "بالنسبة لنا، علينا البدء بالبحث عن وجهات أخرى؛ إيرلندا وكندا هما وجهتان محتمَلَتان، ولبعض طلابنا، وجهات أوروبية محتملة في الشمال، فالدول الإسكندنافية قد تشكل بدائل محتملة، لكن يبقى احتمال عدم وجود بريطانيا كوجهة للدراسة أمرا مؤسفا".
إمّا ج. لاثام، وهي طالبة من لندن، تعتقد أن خروج بريطانيا بدون اتفاق قد يؤذي كلا الطرفين: "إذا انتهى بركست دون اتفاق مناسب، فإن الأمر قد يشكل خسارة كبيرة ليس فقط لبريطانيا، لكن بالنسبة لأوروبا أيضا، لأن الناس تأتي من أجل تعلم اللغة الإنجليزية ومن أجل تجربة الحياة في بريطانيا، لذلك، أعتقد أن الأمر قد يشكل عارا كبيرا".
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التمويل والميزانية
من جهة أخرى، يقول السياسي المحافظ، دانيال دالتون، ليورونيوز: "كما فهمت، فإن الحكومة البريطانية تريد الاستمرار في إيراسموس على وضعه الحالي، لكن هناك تساؤلات حول التمويل والميزانية التي ستدفع".
ويضيف دالتون:" وهناك أيضا مسألة العديد من الطلاب الأوروبيين الذين يأتون إلى المملكة المتحدة، كما هو الحال في الاتجاه الآخر، وبالتالي فإن التكاليف على الحكومة البريطانية غالبا ما تكون أعلى مقارنة بالحكومات الأوروبية.
واختتم السياسي المحافظ حديثه بالقول: "بالمبدأ، وأعتقد أننا ما زلنا في المرحلة الأساسية، ففإن الحكومة البرطيناية لا تزال تدعم إيراسموس".