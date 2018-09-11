المفوضية السامية للاجئين: "الأفغان بحاجة إلى اللجوء فلا تحملوهم وزر بضعة جرائم تحدث في أوروبا

أكد فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أنه يتعين على الدول الأوروبية عدم التسرع في إعادة اللاجئين الأفغان إلى وطنهم حيث ينعدم الأمن. تصريحات غراندي تأتي على خلفية غضب بعض الحكومات الأوروبية من الجرائم المنعزلة كالهجمات التي شهدتها مؤخرا ألمانيا وفرنسا حيث أشارت التقارير الأمنية إلى احتجاز لاجئين أفغانيين للاشتباه في قتلهما شابا ألمانيا.

كما ذكرت الشرطة الفرنسية القبض على رجل بعد أن أصاب سبعة أشخاص من السياح والمارة بجروح في هجوم بسكين في الدائرة التاسعة عشرة من باريس. وقد أشارت الأجهزة القضائية إلى أنّ المهاجم من أصول أفغانية.

وقال فيليبو غراندي إن قرار إرسال اللاجئين الأفغان إلى بلادهم في هذه المرحلة يعتبر "مسألة معقدة في أوروبا"، خاصة وأنّ الحكومات الأوروبية على دراية بسلسلة التفجيرات الانتحارية والهجمات التي تشهدها أفغانستان، بما في ذلك تهديدات حركة طالبان وما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.