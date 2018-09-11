شركة تعدين كندية تكتشف صدفة صخوراً تحوي نحو 300 كيلوغرام من الذهب

ارتفعت الأسهم في شركة تعدين كندية بعد أن أعلنت أنها قد وجدت عرقاً من الذهب في أستراليا.

وقفزت أسهم آر إن سي للمعادن 94.4 في المئة إلى 14 سنتاً أمريكياً أثناء التداول في بورصة تورنتو بعد الأنباء عن الاكتشاف.

وقالت الشركة إن عمال المناجم اكتشفوا صخوراً متداخلة مع حوالي 9،250 أوقية (262 كيلوغراما) من الذهب عالي الجودة في منجم بيتا هنت للنيكل في كامبالدا، على بعد حوالي 630 كيلومتر شرق بيرث.

وقال أحد الجيولوجيين العاملين في المنجم أن هذا الاكتشاف "الاستثنائي" لا يحدث سوى مرة واحدة في العمر.

وعثر على الصخور على بعد نحو 500 متر تحت الارض وتزن أكبرها 95 كيلوغراماً وتحتوي على ما يقدر بنحو 2440 أوقية من الذهب، وعثر على أخرى تزن 63 كيلوجراماً تحتوي على نحو 1620 أوقية من الذهب.

وقال عامل التعدين الذي نسب له هذا الاكتشاف إنه عندما زرع عبوات ناسفة في جدران المنجم، لم يكن لديه أية فكرة عن أن الانفجار سيكشف النقاب عن الكنز الخفي.

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وبمجرد معالجة الذهب الخام وبيعه ، يعتقد أن آر إن سي ستزداد ثروتها بحوالي 11.4 مليون دولار أمريكي.

وكانت الشركة قد خططت لبيع المنجم، لكنها قالت إنها تعيد الآن تقييم خياراتها.

وتم تشديد الاجراءات الامنية في المنجم حيث يخضع العمال لمراقبة الفيديو وفي حين تم تسييج وإغلاق المنطقة التي عثر فيها على الذهب حسب تقارير وسائل الاعلام المحلية.