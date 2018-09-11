بغياب رونالدو.. البرتغال تهزم إيطاليا في أول مبارياتها في دوري أوروبا

أراحت البرتغال كريستيانو رونالدو ورغم ذلك تغلبت 1-صفر على إيطاليا في ثوبها الجديد في افتتاح مشوارها في دوري الأمم الأوروبي لكرة القدم يوم الاثنين لتسبب قلقاً كبيراً لروبرتو مانشيني مدرب الفريق الزائر.

وهز المهاجم اندريه سيلفا الشباك بعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة الثالثة في الدرجة الأولى لتحقق البرتغال فوزها الأول في مباراة رسمية على إيطاليا منذ 1957.

وأجرى مانشيني مدرب إيطاليا، الذي كان يخوض ثاني مباراة رسمية له مع الفريق، تسعة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت 1-1 مع بولندا يوم الجمعة لكن الفريق تراجع للدفاع في أغلب فترات المباراة وفشل في تهديد مرمى البرتغال.

وكان ماريو بالوتيلي، الذي تعرضت لانتقادات واسعة بعد أدائه في مباراة بولندا، من بين المستبعدين وشاهد المباراة من المدرجات.

ولم تفز إيطاليا، التي غابت عن كأس العالم للمرة الأولى في 60 عاما، في آخر أربع مباريات رسمية.

وقال مانشيني "بذل اللاعبون كل ما في وسعهم، لكن من أجل الفوز عليك تسجيل أهداف لذا علينا العثور على علاج لذلك. ارتكبنا أخطاء، وينبغي أن نحاول تقليلها".

وأضاف "لم أستمتع بالهزيمة لكني معجب برغبة الفريق في مواصلة المحاولة حتى النهاية، حتى رغم مخاطرة استقبال هدف ثان".

وتتصدر البرتغال، التي وافقت على إراحة رونالدو الذي قال إنه يحتاج إلى وقت للتأقلم بعد الانضمام إلى يوفنتوس من ريال مدريد، الترتيب بثلاث نقاط متفوقة على بولندا وإيطاليا ولكل منهما نقطة وحيدة.

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وسيطرت بطلة أوروبا على الشوط الأول لكنها فشلت في استغلال الفرص التي أتيحت لها.

وأبعد اليسيو رومانيولي محاولة برناردو سيلفا لاعب البرتغال من على خط المرمى وغيرت تسديدة ماريو روي اتجاهها لتصطدم بالعارضة ومرت تسديدة وليام كارفاليو من 25 مترا بجوار مرمى جيانلويجي دوناروما.

ونجحت البرتغال أخيرا في هز الشباك بعد الاستراحة.

ومر بروما، الذي ارتدى القميص رقم سبعة الخاص برونالدو، من مانويل لاتزاري في مشاركته الأولى مع إيطاليا ومرر إلى سيلفا الذي سدد الكرة في شباك دوناروما من 12 مترا.

وتراجعت البرتغال بطريقتها المعتادة للدفاع بعد التسجيل لكن إيطاليا لم تفعل الكثير بعد الاستحواذ بشكل أكبر على الكرة.

وجاءت أفضل فرصها لصالح سيموني زازا الذي وصل إلى الكرة قبل كارفاليو بعد ركلة ركنية لكنه وضعها بضربة رأس فوق العارضة من مدى قريب.