البحرية الأمريكية: تحليل حطام يثبت أن طائرة مسيرة إيرانية الصنع هاجمت ناقلة في خليج عمان

قال الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء، إن تحليل حطام أثبت أن طائرة مسيرة من نفس الطراز الذي زودت به طهران روسيا لاستخدامه في غزوها لأوكرانيا استُخدم في مهاجمة ناقلة تجارية قبالة ساحل سلطنة عمان في الأسبوع الماضي.

ونشر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية والمتمركز في البحرين صورا وتفاصيل تحقيق أجراه في الهجوم الذي استهدف الناقلة باسيفيك زيركون التي ترفع علم ليبيريا بما في ذلك بعض حطام الطائرة المسيرة شاهد 136 نفسها.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان، إن الطائرة المسيرة أحدثت فتحة اتساعها 30 بوصة (76 سنتيمترا) في مؤخرة السفينة وإن الانفجار ألحق أضرارا بمرجل على متن السفينة ومستودع لمياه الشرب وطوق نجاة.

وقال براد كوبر كبير قادة سلاح البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط وهو برتبة نائب أميرال في بيان "كان الهجوم الإيراني على ناقلة تجارية تبحر في المياه الدولية متعمدا وسافرا وخطيرا وعرض للخطر حياة طاقم السفينة وزعزع استقرار الأمن البحري في الشرق الأوسط".

وشهدت مياه الخليج في السنوات الماضية هجمات على ناقلات في أوقات تشهد توترا إقليميا متصاعدا مع إيران. وفي يوليو تموز 2021 أصابت ما يشتبه بأنها طائرة مسيرة ناقلة منتجات نفطية تشغلها شركة إسرائيلية قبالة ساحل عمان. ونفت إيران اتهامات لها بمهاجمة الناقلة.