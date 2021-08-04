شاهد: الناقلة التي تعرضت لهجوم قبالة عمان راسية في الفجيرة الإماراتية

شوهدت ناقلة النفط التي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة قبالة عمان الأسبوع الماضي راسية قبالة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

يأتي هذا بعد أن حذرت البحرية البريطانية مساء الثلاثاء من "اختطاف محتمل" لسفينة قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة في خليج عمان، دون الخوض في التفاصيل.

وألقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل باللوم على إيران في هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة ميرسر ستريت قبالة سلطنة عمان أسفر عن مقتل شخصين.

وأبلغت بريطانيا ورومانيا وليبيريا مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء بأن من "المرجح للغاية" أن تكون إيران قد استخدمت طائرة مسيرة أو أكثر لتنفيذ هجوم دام على ناقلة نفط الأسبوع الماضي قبالة سواحل عمان.

وقالت الدول الثلاث في رسالة إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا "هذا الهجوم أضر بسلامة وأمن الشحن الدولي وشكل خطرا عليه وكان انتهاكا واضحا للقانون الدولي.. ينبغي للمجتمع الدولي أن يندد بهذا العمل".

وقال دبلوماسيون إن من المتوقع أن تثير بريطانيا القضية في اجتماع مغلق لمجلس الأمن في الأيام المقبلة. وبالصدفة، كان من المقرر أيضا أن يناقش المجلس الأمن البحري في اجتماع علني يوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وترأس الهند مجلس الأمن في شهر أغسطس آب.

وقالت بريطانيا وليبيريا ورومانيا في الرسالة إن "المملكة المتحدة ورومانيا إلى جانب شركاء إقليميين ودوليين يجرون تحقيقا شاملا في هذا الهجوم. سنطلع المجلس على آخر المستجدات في الوقت المناسب".

وبعثت إسرائيل برسالة منفصلة إلى مجلس الأمن متعهدة "بمواصلة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها".

وكتب سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة جلعاد إردان قائلا "أنشطة إيران العدائية المستمرة تعرض منطقتنا وما وراءها للخطر، ونتوقع أن يتخذ مجلس الأمن إجراءات ملموسة وحاسمة لكبح جماح هذا التهديد المتزايد".