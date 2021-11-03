إيران تعلن إحباط محاولة أميركية لمصادرة ناقلة نفط في بحر عمان

أحبطت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني محاولة أميركية لمصادرة ناقلة نفط محمّلة بنفط إيراني في بحر عمان، وفق ما أفاد التلفزيون الإيراني، من دون أن يحدد تاريخ ذلك.

وأوضح التلفزيون أن "الولايات المتحدة صادرت ناقلة تحمل نفطا إيرانيا معدا للتصدير ونقلت حمولتها الى ناقلة أخرى، وقادتها الى جهة مجهولة".

وأضاف "قامت بحرية الحرس الثوري بإنزال جوي على متن الناقلة وصادرتها"، مشيرا الى أن "القوات الأميركية حاولت مجددا إعاقة مسار الناقلة باستخدام مروحيات وسفينة حربية، لكنها فشلت مجددا".

وأشار التلفزيون الى أن الناقلة "باتت حاليا في المياه الإقليمية الإيرانية"، من دون أن يحدد بشكل مباشر أيا من الناقلتين المذكورتين.

ولم يذكر التلفزيون جنسية الناقلتين.

ويشكل تصدير النفط أحد المجالات المشمولة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وسبق للبحريتين الإيرانية والأميركية أن تواجهتا مرارا في مياه منطقة الخليج. ويتخذ الأسطول الأميركي الخامس من البحرين مقرا له.

وتتواجد البحرية الأميركية بشكل منتظم في الخليج. وغالبا ما اتهمت واشنطن طهران بنشاطات "استفزازية"، خصوصا في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس انتاج النفط العالمي.