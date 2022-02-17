بدون تعليق: احتجاج لنشطاء حقوق الحيوان لحث شركات صناعة الأزياء على التوقف عن استخدام ريش الطيور

دعا نشطاء منظمة الدفاع على حقوق الحيوان بيتا إلى إنهاء استخدام الريش في صناعة الأزياء قبل إطلاق أسبوع الموضة في لندن، قائلين إن هذه الممارسة قاسية على الطيور. وقالت إحدى الناشطات "بيتا متواجدة هنا في لندن قبل انطلاق أسبوع الموضة في لندن لتذكير عشاق الموضة في كل مكان بأن الريش ليس موضة. الطيور تنتف حية أو تُقتل وتقطع أوصالها لهذه الصناعة، لهذا فإن ارتداء الريش أمر قاسي".
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