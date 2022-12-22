نتنياهو ينجح في تشكيل حكومة جديدة مع شركائه من الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف بنيامين نتنياهو ليل الأربعاء، قبيل دقائق من انتهاء المهلة الممنوحة له لتشكيل ائتلاف حكومي، أنّه نجح في تشكيل حكومة مع شركائه من الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة.

وبعدما انتصر، مع حلفائه، في الانتخابات التشريعية التي جرت في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، كانت أمام نتانياهو مهلة تنتهي في الساعة 11:59 من ليل الأربعاء (21:59 ت غ) لإبلاغ الرئيس يتسحاق هرتسوغ بأنّه "نجح" في تشكيل الحكومة المقبلة .

وبذلك سيخلف نتنياهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد.

وقبيل دقائق من انتهاء المهلة غرّد نتنياهو بالعبرية قائلاً "لقد حصلت عليها".

من جهتها، أكّدت الرئاسة الإسرائيلية لوكالة فرانس برس أنّ نتنياهو "اتّصل" بالرئيس هرتسوغ "لإبلاغه" بهذا الخبر ضمن المهلة المحدّدة.

وفي بيان نشره، قال نتنياهو إنّه أرسل إلى هرتسوغ الرسالة التالية: "بفضل الدعم الجماهيري الكبير الذي تلقّيناه خلال الانتخابات الأخيرة، أبلغكم بأنّني تمكّنت من تشكيل حكومة ستعمل لصالح جميع مواطني إسرائيل".

وبحسب قوانين الانتخابات الإسرائيلية، كانت أمام نتنياهو مهلة تنتهي في 11 كانون الأول/ديسمبر لإعلان حكومته، لكنّه طلب تمديدها 14 يوماً، وهو الحدّ الأقصى المسموح به قانوناً، غير أنّ هرتسوغ وافق على منحه عشرة أيام إضافية فقط.

وكانت الصحافة الإسرائيلية توقّعت أن يعلن نتنياهو عن نجاحه في تشكيل الحكومة قبل انتهاء ليل الأربعاء، حتى وإن لم تكتمل تفاصيلها.

ولكن شركاء نتنياهو معروفون وهم الحزبان المتديّنان المتشدّدان والمتطرّفان شاس ويهودوت هتوراة، والأحزاب اليمينية المتطرفة الثلاثة وهي الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموطريتش والقوة اليهودية بقيادة إيتمار بن غفير وحزب نوعام برئاسة آفي ماعوز.

ويقول محللون إن هذه الحكومة ستكون الأكثر يمينية وتطرّفاً في تاريخ إسرائيل.من جهتها، أكدت الرئاسة الإسرائيلية لوكالة فرانس برس أنّ نتنياهو "اتصل" بهرتسوغ "لإبلاغه" بهذا الخبر في الوقت المناسب.