غضب في إسرائيل بعد اتفاق نتنياهو على التحالف مع نائب مناهض للمثليين

أثار اتفاق تحالف يرمي إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية العتيدة بين رئيس الوزراء المكلّف بنيامين نتانياهو وزعيم يميني متطرف مناهض للمثليين، غضب مجتمع الميم في إسرائيل الإثنين.

وقالت رئيسة "أغودا" أكبر منظمة للدفاع عن حقوق مجتمع الميم في إسرائيل هيلا بير في تصريح لوكالة فرانس برس "إنه يوم أسود لإسرائيل"، وذلك غداة توقيع نتانياهو، زعيم حزب الليكود، اتفاقا مع حزب "نوعم" الذي يقوده عضو الكنيست المناهض للمثليين آفي ماعوز، يمنح الأخير منصب مساعد وزير في الحكومة العتيدة.

وحصد تكتّل اليمين بزعامة نتانياهو وحلفاؤه اليهود المتشددون واليمين المتطرف غالبية مقاعد الكنيست بنيلهم 64 مقعدا من أصل 120، متقدّمين على المعسكر المنافس بقيادة الوسطي يائير لبيد (54 مقعدا).

وبغية تشكيل حكومة يجري نتانياهو محادثات حول توزيع الحقائب الوزارية على حلفائه، وبينهم ماعوز (66 عاماً) الممثل الوحيد لحزب "نوعم" المعروف بمواقفه القومية والمناهضة لمجتمع الميم.

وكان موعاز قال عقب الانتخابات في تصريح لإذاعة الجيش "سندرس الإمكانات القضائية لإلغاء مسيرة المثليّين".

وفي الانتخابات تحالفَ حزب الليكود بزعامة نتانياهو مع كلّ من الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش والقوة اليهودية بزعامة إيتمار بن غفير وحزب "نوعم" بزعامة موعاز.

وبحسب اتفاق التحالف سيعيّن موعاز مساعداً لوزير وسيكون مكلّفاً شؤون "الهوية اليهودية" في مديرية تابعة لرئيس الوزراء.

وتعتبر إسرائيل الأكثر انفتاحاً بين دول منطقة الشرق الأوسط على صعيد حقوق مجتمع الميم (المثليّون والمثليّات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية)، وهي تعترف بعقود زواج المثليين المبرمة في الخارج.

وقال بير إنّ آلاف الأشخاص يخشون خطوة إلى الوراء على هذا الصعيد وأيضاً على صعيد "نضال النساء من أجل المساواة".

وشدّدت على أنّ موعاز "شخصية مناهضة للمثليين وكارهة للنساء وللأجانب مواقفها معروفة من الجميع تقرر منحه سلطة".

من جهته اعتبر رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد في تغريدة أنّ "تسمية نتانياهو آفي موعاز مساعد وزير في مكتب رئيس الوزراء هو بكل بساطة ضرب من الجنون".

والجمعة وقّع حزب الليكود و"القوة اليهودية" بزعامة بن غفير اتفاق تحالف يمنح الأخير حقيبة الأمن الداخلي. والإثنين كانت المحادثات لا تزال جارية مع بقية الأحزاب.

ولدى نتانياهو مهلة 28 يوماً لتشكيل حكومة، يمكن تمديدها 14 يوماً.

ونتانياهو هو رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ إسرائيل إذ شغل المنصب من 1996 حتى 1999 ثم من 2009 حتى 2021، ويرجّح أن يشكّل حكومة ستكون الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.