جو بايدن لم يقرر بعد الترشح للرئاسة عام 2024

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة بثتها محطة "سي بي إس" الأحد أنه لم يقرر بعد إذا كان سيترشح لولاية رئاسية ثانية عام 2024.

وقال بايدن لبرنامج "60 دقيقة" إن إعادة الترشح هي "نية" موجودة لديه، مضيفاً "غير أنها مجرد نية. لكن هل هو قرار نهائي بأنني سأترشح مجددا؟ يبقى أن نرى ذلك".

واعتبر أن "من المبكر جداً" الحديث عن ذلك واصفا نفسه بأنه شخص "يحترم القدر كثيراً".

وبايدن هو الرئيس الأكبر سناً في تاريخ الولايات المتحدة وسيبلغ سن الثمانين في 20 تشرين الثاني/نوفمبر. وهو سيكون في سن الثانية والثمانين في بداية ولاية رئاسية ثانية محتملة، وفي السادسة والثمانين في نهايتها.