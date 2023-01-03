السويد: الغزو الروسي لأوكرانيا سيكون أسوأ أزمة ستواجهها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن في باريس، في وقت تسلمت السويد الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وقد جدد الرئيس الفرنسي دعمه لانضمام السويديين والفنلنديين إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وقال ماكرون: "أريد أن أقول مرة أخرى إنه يمكنكم أن تعتمدوا على دعم فرنسا وتضامنها معكم في هذا الخصوص".

إلى ذلك قال ماكرون إنه سيتم التطرق خلال اللقاء مع رئيس الوزراء السويدي إلى الوضع الاقتصادي في أوروبا، مع قرب انعقاد اجتماع المجلس الأوروبي يومي 9 و10 شباط/فبراير المقبل. وتحدث ماكرون عن ضرورة الدفاع عن الصناعات الأوروبية وتسريع إنتاج الطاقة النظيفة، مع تقليص التبعية في مجال الطاقة كهدف استراتيجي.

من جانبه أقر رئيس الوزراء السويدي بأن الغزو الروسي لأوكرانيا سيكون أسوأ أزمة، ستواجهها الرئاسة السويدية على الإطلاق، وقال: "إن نصر الأوكرانيين أمر وجودي بالنسبة لأوروبا ولبقية العالم، ولكن ينبغي علينا أن نواجه أزمة الطاقة أيضا، وأزمة المناخ وارتفاع التضخم، وكذلك الحفاظ على التنافسية الأوروبية طويلة الأمد".