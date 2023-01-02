هل تأسف المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي؟

مر ما يقرب من عامين منذ أن تم إنزال العلم البريطاني من المؤسسات الأوروبية، لكن هذه الصورة لازالت تؤلم أعدادا، متزايدة، من مواطني المملكة المتحدة. فوفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة "إندبندنت"، يريد 65٪ من البريطانيين، أي ما يقرب من اثنين من كل ثلاثة مواطنين، إعادة إجراء الاستفتاء (2016) بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. قبل عام واحد فقط كانوا 55٪.

سقط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كاللعنة على المملكة المتحدة، البلد الذي ضربته الأزمة الاقتصادية، صار غير قادر على السيطرة على حدوده كما شهد أزمات حكومية متتالية.

56٪ من البريطانيين مقتنعون بأن مغادرة الاتحاد الأوروبي تضر بالاقتصاد. قبل اثني عشر شهرًا، كانوا 44٪ فقط.

لا أحد اليوم يستمع لصافرات الإنذار التي رافقت خطاب مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على مدى سنوات، لأن التأثيرالدولي للبلاد قد ساء بشكل كبير وهذا رغم وجود غالبية ممن يدافعون عن العودة إلى العائلة الأوروبية.

22٪ فقط يعتقدون أنه من الممكن إجراء استفتاء جديد في غضون 5 سنوات. و في حالة إجراء استفتاء جديد ، سيختار 54٪ ممن شملهم الاستطلاع البقاء في الاتحاد الأوروبي ، مقارنة بـ 46٪ سابقًا.