الاتحاد الأوروبي يعرض على الصين لقاحات مجانية مع تزايد إصابات كوفيد-19

قال مسؤول تنفيذي في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إن التكتل عرض على الصين تزويدها بلقاحات مجانية لكوفيد-19 مع ارتفاع عدد الإصابات هناك بعد تخفيف بكين سياستها "صفر-كوفيد".

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية للصحفيين في إفادة دورية إن الصين لم ترد بعد على العرض الأوروبي. ولم يحدد المتحدث كمية اللقاحات التي عرضها الاتحاد الأوروبي على الصين أو الشركات المصنعة لها.

وقال المتحدث "في ضوء وضع كوفيد-19 في الصين، تواصلت مفوضة (الاتحاد الأوروبي للصحة) ستيلا كيرياكيدس مع نظرائها الصينيين للتعبير عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع الصين ودعمه لها". وأضاف "يشمل هذا خبراتنا في مجال الصحة العامة بالإضافة إلى تبرعات الاتحاد الأوروبي من اللقاحات المتوافقة مع المتحورات".

وردا على سؤال عما إذا كانت بكين ستقبل عرض الاتحاد الأوروبي، تجنبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ الرد المباشر، وقالت لرويترز إن معدل التطعيم في الصين وقدرتها على العلاج مستمران في الارتفاع وإن إمداداتها من اللقاحات "كافية".

وقالت إن الصين مستعدة "لتعزيز التضامن والتعاون مع المجتمع الدولي" لمواجهة تحديات الجائحة بشكل أفضل على الرغم من أنها قادرة على "تلبية طلب أي شخص يريد أخذ اللقاح".

وتصر الصين على استخدام لقاحات محلية الصنع فقط لسكانها من النوع الذي لا يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال الغربية.