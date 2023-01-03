شاهد: لوحات إعلانية في الرياض للترحيب بوصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

انتشرت لوحات إعلانية ضخمة في العاصمة السعودية، الرياض، ترحب بالنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذي أعلن عن انتقاله إلى نادي النصر الأسبوع الفائت في صفقة تاريخية.

وكان نادي النصر قد أعلن الجمعة الفائت تعاقده مع "صاروخ ماديرا" الحائز الكرة على الذهبية خمس مرات في صفقة تاريخية مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو. ومن المقرر أن يقدم النادي نجمه الجديد مساء اليوم، الثلاثاء، إلى جماهيره في ملعبه.

ورغم الأجواء الإيجابية والفرح الذي انتشر مع خبر لعب رونالدو في السعودية، يقول مراقبون إن تعاقده مع نادي النصر يؤكد إلى حد ما التراجع الذي ألم بمستواه في الأشهر الـ18 الأخيرة، ومن ضمنها الفترة التي قضاها في مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو الأمر الذي يراه البعض طبيعياً خصوصاً مع بلوغ النجم البرتغالي سنّ الـ37.