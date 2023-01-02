شاهد: مشجعو النصر السعودي يتهافتون على شراء قميص رونالدو

بعد ساعات فقط على توقيع العقد، تهافت مشجعون لنادي النصر السعودي على متجر رياضي في العاصمة السعودية الرياض من أجل شراء القميص الذي يحمل الرقم 7 والذي سيرتديه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

والإثنين قال مسؤولون عن متجر النادي إن قمصان النادي الأساسية والاحتياطية نفدت، وإنه بات يتعين الانتظار ليومين لطباعة اسم رونالدو على قمصان جديدة. وعزا مدير متجر النادي الأمر إلى "الطلب غير المسبوق" على القمصان في تاريخ النادي.

يرى متابعون للدوري السعودي أن صفقة ضمّ رونالدو سترفع من مستوى الدوري. ويقول عبد المحسن العيبان (41 عاماً) الذي حاول شراء قميص مع ابنه (9 سنوات) من المتجر السبت إن "الحلم أصبح حقيقة" بالنسبة لقسم كبير من السعوديين.

من المقرر أن يقدم النصر نجمه الجديد رونالدو مساء الثلاثاء إلى جماهيره في ملعبه بعد ساعات من وصوله إلى الرياض، على ما أفاد المتحدث باسم النادي وكالة فرانس برس الإثنين.

وأعلن النادي الملقب في السعودية بـ"العالمي"، الجمعة، تعاقده مع اللاعب الحائز الكرة على الذهبية خمس مرات في صفقة تاريخية مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو.

ويصل رونالدو وعائلته وطاقمه الإعلامي والفنيّ في وقت متأخر من مساء الإثنين إلى الرياض، حسب ما قال الوليد المهيدب المتحدث باسم النصر. وأكّد أنّ "النصر سيقدم رونالدو مساء الثلاثاء على ملعب مرسول بارك" في الرياض.

وقال المسؤول إنّ النادي يتوقع أن يملأ جمهور النصر جنبات الملعب الذي يتسع لأكثر من 25 ألف مشجع.

وقبل مراسم التقديم، يعقد رونالدو مؤتمراً صحافياً رفقة رئيس النصر مسلي آل معمر في الملعب نفسه.

وتضيف صفقة رونالدو الكثير من البريق لسمعة السعودية الرياضية على الصعيد الدولي، خصوصاً مع استضافتها خلال السنوات القليلة الماضية سباقات فورمولا واحد ورالي داكار ومسابقات غولف ضمت صفوة اللاعبين.

واعتبر النصر، بطل الدوري 9 مرات آخرها في 2019، "هذه الصفقة أكثر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد".

وكتب النادي في بيان إعلان توقيع رونالدو "هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدماً لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال القادمة".

بدوره، غرّد وزير الرياضة السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل "سعيدٌ بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية. مرحباً بك كريستيانو رونادلو في المملكة. سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريباً".