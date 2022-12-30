تقارير: كريستيانو رونالدو سيوقع للنصر السعودي لمدة موسمين

بعد الإشاعات التي رافقت نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال كأس العالم عن تعاقده مع نادي النصر السعودي بصفقة خيالة، قالت تقارير لوسائل إعلام سعودية وأجنبية اليوم الجمعة إن الصفقة على وشك الاكتمال.

وقالت وسائل الإعلام السعودية إن رونالدو سيوقع عقدا لمدة موسمين.

وذكرت شبكة CBS sport الأمريكية أن رونالدو سيتقاضى بموجب العقد 75 مليون دولار سنويا.

وقال الصحفي الرياضي الإيطالي فابريتسيو رومانو إن الاتفاق بين الطرفين تم بالفعل إلا أن الإعلان الرسمي عنها سيتم عقب مراجعة كافة البنود التي يتضمنها التعاقد.

وأضاف أن رونالدو (37 عاماً) سيتقاضى ما يقرب من 200 مليون يورو في العام الواحد.

🚨 Al Nassr are closing on deal to sign Cristiano Ronaldo! Meeting ongoing in order to check all the contract and get documents sorted. 🇵🇹🇸🇦 #Ronaldo



Contract to be valid until June 2025, as expected — salary close to €200m per year, with commercial deals included. pic.twitter.com/7eIgsJrv7R — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2022

اللاعب الحاصل على خمس كرات ذهبية دافع أخر مرة عن ألوان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما قاد منتخب البرتغال في تصفيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر، لكن منتخبه خرج من الدور ربع النهائي على يد المنتخب المغربي.

وكان رونالدو قد فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد نهاية الشهر الماضي، بعد خلافات صاحبت فترة لعبه في النادي.