تقارير: كريستيانو رونالدو سيوقع للنصر السعودي لمدة موسمين

تقارير: كريستيانو رونالدو سيوقع للنصر السعودي لمدة موسمينمحادثة
بعد الإشاعات التي رافقت نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال كأس العالم عن تعاقده مع نادي النصر السعودي بصفقة خيالة، قالت تقارير لوسائل إعلام سعودية وأجنبية اليوم الجمعة إن الصفقة على وشك الاكتمال.
وقالت وسائل الإعلام السعودية إن رونالدو سيوقع عقدا لمدة موسمين.
وذكرت شبكة CBS sport الأمريكية أن رونالدو سيتقاضى بموجب العقد 75 مليون دولار سنويا.
وقال الصحفي الرياضي الإيطالي فابريتسيو رومانو إن الاتفاق بين الطرفين تم بالفعل إلا أن الإعلان الرسمي عنها سيتم عقب مراجعة كافة البنود التي يتضمنها التعاقد.
وأضاف أن رونالدو (37 عاماً) سيتقاضى ما يقرب من 200 مليون يورو في العام الواحد.
اللاعب الحاصل على خمس كرات ذهبية دافع أخر مرة عن ألوان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما قاد منتخب البرتغال في تصفيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر، لكن منتخبه خرج من الدور ربع النهائي على يد المنتخب المغربي.
وكان رونالدو قد فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد نهاية الشهر الماضي، بعد خلافات صاحبت فترة لعبه في النادي.